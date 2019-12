Raper Majk Spirit vydáva druhú knižku: O niektorých veciach netušila ani jeho mama

V novembri 2016 priniesol raper Majk Spirit fanúšikom svoju prvú knižku, autorizovanú biografiu Chalan, ktorý vynašiel Spirita. Presne o tri roky neskôr pridáva do zbierky druhý knižný titul s názvom Spiritovky. Na ňom opäť spolupracoval so svojou mamou Evou Dušičkovou a knižka umožňuje nahliadnuť do raperovej duše a odkrýva inšpiráciu, ktorá sa ukrýva za vznikom textov. Spiritovky vznikali takmer rok, počas ktorého sa podľa Majkových slov so svojou mamou poriadne zblížili. A nielen to! Majkova mama sa vraj vďaka textom dozvedela veci, o ktorých ani netušila.