Libanončan sledoval letiská a plánoval teroristické útoky: Za zločiny proti USA dostal nekompromisný trest

V New Yorku v utorok poslali na 40 rokov za mreže muža, ktorý pomáhal plánovať teroristické útoky a podporoval militantné hnutie Hizballáh.

Tridsaťpäťročný Ali Kourani sa narodil v Libanone. V máji ho uznali vinným a mohol dostať až doživotie. Americký prokurátor Geoffrey S. Berman uviedol, že muž niekoľko rokov pozoroval federálne budovy či letiská, vrátane Medzinárodného letiska Johna F. Kennedyho. Stal sa členom skupiny Islamský džihád, ktorá mu tiež poskytla výcvik. Prokurátor povedal, že Kourani je prvý člen skupiny, ktorého odsúdili za zločiny proti USA.



Militant prišiel do Spojených štátov legálne v roku 2003, dosiahol tam vysokoškolský titul a získal americký cestovný pas. Členom militantnej organizácie sa stal po tom, ako v roku 2006 jeho rodina prišla o domov počas konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom. V roku 2011 vycestoval do Libanonu, kde sa naučil používať rôzne zbrane. V USA pôsobil ako "predĺžená ruka" skupiny, ktorej tam pomáhal pripravovať potenciálne útoky. Odsúdený takisto hľadal dodávateľov zbraní, ďalších kandidátov na militantný výcvik, ale aj osoby, ktoré by sa mohli stať terčom útokov.