Trojica kamarátov sa vybrala na výlet, zmenil sa na boj o život: Hrozivý nález po dvoch týždňoch

V Austrálii našli telo, ktoré zrejme patrí nezvestnej 46-ročnej Claire Hockridge. Potvrdila to tamojšia polícia.

Žena patrila do trojčlennej skupiny, ktorá uviazla v nehostinnej krajine po tom, ako sa 19. novembra vybrali na výlet z Alice Springs a ich auto zapadlo v koryte rieky juhozápadne od mesta. Tri dni sa pokúšali vytiahnuť vozidlo, no napokon sa rozhodli, že pôjdu hľadať pomoc. Minuli pritom všetko, čo mali so sebou - vodu, sušienky, rezance a tiež vodku.

Neskôr našli zhruba 1,5 kilometra severne od auta napájadlo, kde v nedeľu našli 52-ročnú ženu menom Tamra McBeath-Riley aj s jej psom. Hockridge a 40-ročný Phu Tran sa vydali smerom k diaľnici, pričom plánovali kráčať v noci, aby sa vyhli púštnej horúčave, ktorá v ostatných dňoch dosahovala aj 40 stupňov Celzia.

McBeath-Riley polícii povedala, že sa rozhodla zostať pri napájadle so psom, ktorý by podľa nej cestu neprežil. Farmár, ktorý bol na obhliadke pozemku, v utorok našiel Trana a privolal záchranárov. Muž uviedol, že on a Hockridge sa rozdelili pred dvoma dňami po tom, ako našli plot.