Žbirka oslavoval v Prahe 40 rokov kariéry: Exkluzívny hosť! Fanúšikovia neverili vlastným očiam

Na koncerte v zaplnenej pražskej O2 aréne v utorok Miro Žbirka s mnohými hosťami oslávil 40 rokov na scéne. Okrem svojich hitov predstavil aj piesne z aktuálnej nahrávky Double Album.

Žbirku doprevádzala skupina zložená z uznávaných britských hudobníkov. Ako hosť vystúpil v piesni 22 dní v úlohe bubeníka bývalý futbalový brankár Petr Čech. Ďalšími hosťami boli speváčky Magdalena Šalamounová, Martha, Katarína Knechtová, Ráchel Skleničková a Eddi Reader.

Pred efektnou projekčnou plochou zahájil Žbirka koncert piesňou Možno sa to zdá, po ktorej nasledovala zmes jeho hitov V slepých uličkách, Katka a Prvá. Bratislavský rodák okrem starých skladieb ako Dr. Jekyll A Mr. Hyde alebo Múr našich lások nadšenému publiku ponúkol aj novšie piesne ako napríklad Fair Play známu z rovnomenného filmu režisérky Andrey Sedláčkové. Duet Čistý svet z novej platne Double Album so Žbirkom za veľkého aplauzu zaspievala a na klavíri doprevádzala nevidiaca hudobníčka Skleničková.

V polovici koncertu po svojej jednej z najúspešnejších piesní Balada o poľných vtákoch Žbirka privítal svojich špeciálnych hostí, kapelu britských hudobníkov v zložení Blair Cunningham (bicie), Robbie McIntosh (gitary), Hamish Stuart (basgitara), Dean Rosse (klávesy), Pears McIntyr (gitary) a Rob Casse (gitary, spev). Svetoznámi muzikanti, z ktorých sa napríklad gitaristi McIntosh a Stuart podieľali na sólových albumoch bývalého člena Beatles Paula McCartneyho, nahrávali aj Double Album, ktorý vznikol v legendárnom londýnskom štúdiu Abbey Road. Svoje pražské vystúpenie zahájili skladbou od The Beatles Can't Buy My Love, a potom doprevádzali Žbirku v jeho piesňach Skúška snov, Každý chce byť naj a duete Take Me Home so škótskou speváčkou Eddi Reader známu zo skupiny Fairground Attraction, ktorá potom pridala aj svoj hit Perfect. Britskí hudobníci zahrali aj ďalšie piesne od The Beatles Get Back a Hey Jude, ktoré si s nimi zaspievala takmer celá hala.

Prekvapením pre mnohých návštevníkov bola účasť bývalého reprezentačného futbalového brankára Petra Čecha, ktorý Žbirku doprevádzal ako hosťujúci bubeník v piesni 22 dní. Čech sa ako amatérsky bubeník prezentuje dlhšiu dobu. Napríklad v roku 2013 vystúpil na festivale Rock For People v Hradci Králové so skupinou Eddie Stoilow a nedávno kvôli charite s bubeníkom skupiny Queen Rogerom Taylorom nahral charitatívny singel nazvaný That's Football.

Záver koncertu potom patril Žbirkovým hitom Biely kvet a Atlantída, ktorým O2 arena aplaudovala postojačky. Vystúpenie tradične zakončila skladba Mám rád.

Šesťdesiatsedemročný skladateľ a spevák Žbirka sa v roku 1982 stal prvým slovenským Zlatým slávikom a po Waldemarovi Matuškovi bol druhým, kto dokázal poraziť Karla Gotta. Svoj zatiaľ posledný album vydal vlani pod názvom Double Album.