Obrovské nešťastie v škole, otec je zdrvený: Študenta zasiahlo takmer 400 voltov, lekári bojujú o jeho život!

Obyčajná vyučovacia hodina sa zmenila na drámu. Budúceho maturanta zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Nových Zámkoch zasiahol elektrický prúd, jeho život teraz visí na vlásku.

Podľa informácií portálu tvnoviny.sk chlapec (18) je už druhý deň v umelom spánku a jeho stav je kritický. Vyučujúci mal v tom čase na starosti namiesto 8 žiakov len troch.

"Či zamrzol profesor, zabudol, alebo nestihol, alebo nezareagoval, alebo... Ja neviem, z akého dôvodu proste nevypol prúd," prehovoril pre televíziu zlomeným hlasom nešťastný otec. Podľa jeho slov mu o incidente v škole dali vedieť o 1,5 až 2 hodiny s tým, že sa stal "drobný úraz". Podľa otca jeho syna sprevádzali do nemocnice v Nových Zámkoch spolužiaci, "škola o to nejavila nejaký veľký záujem," tvrdí. Zástupca školy pred kamerami vyjadril ľútosť.

Spolužiaci chlapca do príchodu sanitky oživovali, po opakovanej resuscitácii v nemocnici je jeho stav veľmi vážny. "Nevedia ešte, čo bude s jeho mozgom," cituje portál zroneného otca, ktorý sa stretol aj s mužom, ktorý mal dohliadať na študentov. "Ani sa len neospravedlnil, len povedal, že on žiadne pochybenie nespravil," tvrdí na margo reakcie profesora. Podľa otca to bola len otázka času, kedy to niekoho zasiahne.

Do školy okrem inšpektorátu práce prišla aj polícia, ktorá okolnosti prípadu vyšetruje ako prečin ublíženia na zdraví.