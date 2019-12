Žiarlivec rozkázal manželke († 30), aby prehltla snubný prsteň: Strašné, čo potom urobil!

Shaun Dyson (28) čelí obvineniu z vraždy svojej manželky Lucy-Anne Rushton († 30). V ich dome v anglickom meste Andover po nej údajne opakovane skákal a dupal.

Ako uvádza portál Mirror, „žiarlivý a násilný“ muž bol síce manželom zavraždenej Lucy-Anne, avšak žili oddelene. Pred tým, ako ju 23. júna v skorých ranných hodinách brutálne zavraždil, jej povedal, aby prehltla snubný prsteň. Prokurátor Simon Jones na súde uviedol, že pár sa zosobášil v roku 2010 v populárnej svadobnej destinácii v Británii Gretna Green.

Lucy-Anne sa však stala obeťou „domáceho násilia“. „Vzťah obžalovaného a zavraždenej sa dá najlepšie opísať ako toxický. Lucy-Anne sa stala obeťou dlhotrvajúceho a veľmi surového násilia, ktoré vyvrcholilo opakovaným dupaním a skákaním po jej hrudi, zatiaľ čo ležala na chrbte,“ uviedol prokurátor Jones.

„Úder za úderom, kopanec za kopancom sa nedá ospravedlniť. A všetko len kvôli žiarlivosti a zúrivosti násilného muža,“ pokračoval prokurátor Jones a uviedol, že Shaun Dyson dal Lucy facku ešte deň pred jej smrťou. „Rozzúril“ ho telefonát, ktorý mala s mužom, s ktorým bola vo vzťahu.

„Prehltni prsteň, pretože my dvaja už viac nie sme spolu,“ povedal Shaun Lucy-Anne. Túto situáciu videl svedok, ktorý opísal, že Lucy si prsteň síce vložila do úst, avšak neprehltla ho. Našli ho neskôr pohodený na schodoch. Prokurátor tiež uviedol, že Lucy-Anne sa rodine mesiace pred smrťou zverila, že sa obáva, že ju Shaun zavraždí. „Bola presvedčená, že jej plánuje ublížiť, pretože ak ju nemohol mať on, nemohol ju mať nikto iný,“ povedal na súde prokurátor Jones.

Matka zavraždenej Lucy uviedla, že aj ona bola svedkom toho, ako na ňu Shaun útočil. „Skutočnosť, že Lucy mala obavy o svoj život krátko predtým, ako zomrela, je významným ukazovateľom vzťahu a obáv, ktoré mala voči obžalovanému,“ znejú slová prokurátora Jonesa.

Súd dostal ako dôkaz kamerový záznam zo septembra 2018, kde obžalovaný Shaun pľuje na Lucy v hotelovej chodbe. Shaun obvinenia z vraždy popiera a súdny proces stále pokračuje.