Stihla to! Greta po 3-týždňovej plavbe dorazila do Lisabonu: Prvé slová aktivistky

Švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová v utorok po trojtýždňovej plavbe cez Atlantik dorazila do Lisabonu, kde opäť vyzvala na pokračovanie boja zo lepšiu ochranu klímy. Odtiaľ zamieri do Madridu, kde v pondelok začala konferencia OSN o zmenách klímy (COP25), na ktorej má vystúpiť aj táto švédska študentka.

Napriek meškaniu, ktoré kvôli počasiu jej plavba nabrala, sa Thunbergová stihne v španielskej metropole zúčastniť aj na veľkej piatkovej klimatickej demonštrácii.

Na katamaráne La Vagabond, ktorý vyplával 13. novembra z amerického prístavu Hampton v štáte Virgínia, priplávala Thunbergová spolu s austrálskymi moreplavcami Elayne Carausuovou a Rileym Whitelumom, ktorí cestovali so svojím 11-mesačným synom. Na plavbu dohliadala britská profesionálna jachtárka Nikki Hendersonová. V Lisabone Thunbergová krátko prehovorila pred novinármi.

"Žiadame tých, ktorí sú pri moci, aby načúvali vede a expertom. My, deti a teenageri, nie sme tí, ktorí majú predkladať plány," uviedla Thunbergová, ktorú prišiel privítať aj lisabonský starosta Fernando Medina. "Cítim sa veľmi dobre ... je neuveriteľné byť opäť doma, v Európe," povedala novinárom Thunbergová. Na otázku dlhej cesty na mori uviedla, že "morskú chorobu mala len prvý deň". Dodala, že teraz sa cíti plná energie. Nespresnila ale svoj budúci program, len povedala, že pôjde do Madridu a potom domov na Vianoce. Podľa portugalských médií by mala ísť do španielskej metropoly vlakom v stredu. Konferencia o klimatických zmenách potrvá v Madride do 13. decembra.

Okrem takzvanej modrej zóny, kde sa konajú oficiálne akcie organizované OSN, vytvorili organizátori aj "zelenú zónu", kde sa uskutoční 500 podujatí občianskej spoločnosti. Tie sú rozdelené do tematických priestorov, napríklad Mladí, Inovácia a veda, Mare Nostrum či Pôvodné národy. Poslednú menovanú organizuje Čile, ktoré malo pôvodne konferenciu OSN organizovať, ale kvôli protivládnym demonštráciám sa akcia presunula do Madridu.

Šestnásťročná Švédka, ktorá za posledný rok dokázala strhnúť státisíce najmä mladých ľudí k demonštráciám za lepšiu ochranu klímy, nepriletela do Európy lietadlom kvôli svojej snahe o znižovanie emisií skleníkových plynov. Už tento rok v auguste sa plavila do USA na závodnej jachte. V Spojených štátoch a v Kanade sa zúčastnila na množstve ekologických demonštrácií a v septembri vystúpila aj v New Yorku na klimatickom summite OSN. Thunbergová je hlavnou tvárou globálneho študentského hnutia Fridays for Future (Piatky pre budúcnosť), ktorého vznik inšpirovala. Svoju ekologickú aktivitu začala vlani v lete v Štokholme protestom pred švédskym parlamentom, kam chodila s transparentom s nápisom Školský štrajk za klímu. Neskôr sa k nej pripojili študenti zo Švédska aj z ďalších štátov, ktorí takto začali štrajkovať každý piatok.