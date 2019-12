Štefan z Rožňavy je najdlhšie slúžiacim Mikulášom na Slovensku: Darčeky rozdávam už 45 rokov

Obdivuhodný človek! Dôchodca Štefan Gerža (72) z Rožňavy je právom pyšný na svoje šediny a bielu bradu, ktorou sa nápadne ponáša na Mikuláša.

A aj to patrične využíva! V meste železorudného baníctva totiž vždy 6. decembra obdarúva detičky. Prichystá nošu plnú darčekov, oblečie si červený kabát aj čiapku a vyráža... O pár dní to už bude jeho neuveriteľná 45. misia, keď sa z neho stáva profesionálny Mikuláš. Tento usmievavý dedko s hlbokým hlasom nesmierne rád rozdáva radosť. Kdekoľvek vstúpi, navodzuje rozprávkovú atmosféru blížiacich sa Vianoc. Na Slovensku patrí k služobne najstarším, najskúsenejším a aj najžiadanejším Mikulášom.

„Do terénu medzi detičky vyrážam už štyridsiaty piatykrát!“ pochválil sa Štefan Gerža obdivuhodným výročím. Za ten čas už obdaroval tisícky detí. Ako každý rok, tak aj tento je doslova na roztrhanie. „Čaká ma do 30 krásnych stretnutí v škôlkach, školách a na námestiach. Verím, že všetkým rozdám radosť,“ povedal profesionálny Mikuláš, ktorý však vždy pracuje za vatikánsku menu. Teda dobrovoľne.

„V bývalom Okresnom dome pionierov a mládeže v Rožňave mi zavolali ako ochotníckemu hercovi, že jeden učiteľ im ochorel. Súhlasil som so záskokom a prischlo mi to dodnes,“ smeje sa Štefan, ktorý dlhé roky pracoval v oblasti kultúry, ale aj na mestskom úrade. Dnes už má tri dospelé dcéry a štyri vnúčatá, ktorým, samozrejme, tiež nosieva dar­čeky.

Vynosil tri kostýmy

Dlhé roky, počas ktorých robí Mikuláša, sa mu už dokonale vpísali do výzoru. Husté sivé vlasy, biela brada, dobrácky pohľad a okuliare. „Doteraz som použil tri mikulášske kostýmy. Jeden mi skoro zhorel, lebo sa šaty chytili od prskavky,“ spomína dnes už dôchodca, ktorý v mladosti bradu nemal. Vtedy využíval parochňu a bradu si musel dofarbovať temperkami, no v súčasnosti už netreba. Vyzerá úplne ako Mikuláš! A na svojom výzore si dáva mimoriadne záležať. „Veľkú váhu však tomu, či je to Mikuláš, Santa Klaus alebo dedo Mráz, neprikladám. Ide o rozprávkovú postavičku, ktorá všetkým deťom prináša radosť a tešia sa z toho. A ja takisto,“ vraví s úsmevom na perách Štefan.

Skúšajú pravosť brady

A ako sa za tie roky zmenili detičky? Veď kedysi balíčky boli skromnejšie ako teraz. „Deti sú stále rovnaké. Úprimné a majú rozžiarené očká, čisté dušičky. Rozdávajú fantastickú energiu a ja si pri nich nabíjam chuť do života,“ vyznal sa Štefan, ktorému ratolesti často chytajú bradu a zisťujú, či je pravá. „Keď si to potvrdia a priznajú, že som skutočný Mikuláš, dajú mi pusu,“ spomenul tento Rožňavčan, ktorý za svoju najobľúbenejšiu úlohu v živote dostal uznanie.

Jeho oddanosť ocenili komisári slovenskej knihy rekordov, keď mu pred 3 rokmi odovzdali certifikát za najdlhšie slúžiaceho Mikuláša. Kedysi, keď bolo veľa snehu, chodieval medzi deti na koči. Dnes už sa presúva skôr autom a do „mikulášskeho“ dôchodku sa tak skoro nechystá. „Pokiaľ mi zdravie bude slúžiť, ešte aspoň do päťdesiateho Mikuláša by som to chcel potiahnuť, pretože v mojom veku už možno mám väčšiu radosť ako samotné deti...“ dodal položartovne zabávač detičiek, ktorý je aj členom folklórneho súboru.