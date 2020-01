Od života dostávajú jednu ranu za druhou: Rodičia prišli o bábätká († 6 týž.), peniaze na pohreb nemajú

Zažívajú ťažké chvíle. Koncom novembra prišli manželia z austrálskeho mesta Brisbane o milované 6-týždňové dvojičky a teraz majú problém zaplatiť im pohreb.

Otec bábätiek nedávno prišiel o prácu a ich blízky rodinný priateľ povedal, že rodičia stále nemajú odpoveď od koronera, ktorý vyšetroval príčinu úmrtia ich bábätiek. Ako uvádza portál Brisbane Times, záchranné zložky spolu s políciou boli privolané na predmestie Sunnybank Hills v austrálskom meste Brisbane 27. novembra tesne pred šiestou hodinou ráno.

Polícia uviedla, že dievčatká Violet a Indiana spali spolu po celú noc a odrazu upadli do bezvedomia. Jedno z bábätiek na mieste nevykazovalo známky života a druhé previezli v kritickom stave do nemocnice. Napriek snahám lekárov zomrelo na druhý deň vo štvrtok.

Trúchliaci rodičia majú ďalšie dve staršie deti, chlapca a dievča, avšak ich mená nechcú zverejniť. Ich blízky priateľ Kieran Garratt sa rozhodol rodine v ťažkej finančnej situácii pomôcť a zorganizoval zbierku, ktorá im pokryje náklady na pohreb. „Sú na tom veľmi zle. Zármutok, ktorý cítia, som nikdy sám nezažil a doteraz som ani nevedel, že niečo také silné existuje. Keď trúchlia, opisujú dievčatká ako krásnych anjelov,“ povedal Kieran.

„Ich smrť bola úplne nečakaná. Jednou z vecí, ktorú povedali ich rodičia, bolo, že ich túžili držať v náručí aspoň o chvíľku dlhšie. Skutočne to mení pohľad na vaše vlastné deti,“ dodal blízky priateľ. Žiaľ rodičov spozorovala aj ich suseda. „Práve som počula ich otca naozaj, naozaj dlho plakať... Bolo to neskutočne smutné. Nariekal veľmi dlho. Pomyslela som si: ´Čo sa to deje?´ Nesmierne ma to rozrušilo,“ zverila sa suseda, ktorú rovnako zasiahla tragická udalosť.