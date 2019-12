Besnenie krutého otca v Hronci, polícia ho už obvinila: Malého anjelika takmer dobil na smrť!

Beštia v ľudskej koži! Marek Kupec (30) z Hronca (okr. Brezno) podľa polície surovo dokopal vlastného synčeka. Takmer na smrť umlátil nevinné štvorročné stvorenie!

Martinko (4) leží v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici v umelom spánku. Podľa informácií Nového Času mu dvakrát operovali hlavu a bojuje o život. Prijali ho s opuchnutou polovicou tváre a modrinami na pleciach aj na nohách. Otca po brutálnom vyčíňaní spacifikovala polícia a sudca ho poslal do väzby. Zarážajúce je, že nešlo o prvý útok otca na syna. Chlapček po jeho vyčíňaní skončil v nemocnici už minulý rok v decembri, keď ho po bitke hospitalizovali. Následne sa Martinka ujala jeho stará mama Janka, s ktorou býval až do leta v Čiernom Balogu. Lenže netrvalo dlho a sudca Okresného súdu v Brezne rozhodol, že sa môže vrátiť k rodičom.

„V konaní vo veci samej bol stranou v konaní aj prokurátor okresnej prokuratúry, pričom ten sám navrhol vrátiť maloletého do starostlivosti rodičov, lebo podozrenia z páchania trestnej činnosti otca voči maloletému sa nepotvrdili,“ konštatovala Nina Uhrovičová, hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici. Po návrate domov však prešlo len niekoľko mesiacov a Martinko onedlho opäť skončil v nemocnici, lenže s oveľa horšími zraneniami. Paradoxom je, že Maťko má ďalších troch súrodencov, ale otec si na zverstvá vyberal najmä jeho. Stará mama Janka si takéto besnenie nevie vysvetliť. „Pred rokom nebol v takom vážnom stave, ako je teraz. Bol tiež dobitý, chudý. Strašné. Súd nám ho pridelil 7. januára. Po pol roku rozhodol, že nie je dôvod, aby nemohol ísť naspäť k rodičom. On bol u nás šťastný a domov sa nechcel vrátiť,“ uviedla so slzami v očiach chlapčekova starká.

Zvyšní súrodenci sa s krutým správaním nestretávali tak často. „On po Martinkovi iba kričal. Musel sedieť, byť ticho a iné deti sa mohli hrať. Mával aj modriny, ale že to takto dopadne, to mi ani vo sne nenapadlo. Ja neviem, mne tvrdil, že nepil, a aj moja dievka tvrdila, že nepil,“ krútila hlavou nešťastná žena. Násilníka už polícia obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví. „Bitkou a kopancami obvinený muž dieťaťu spôsobil veľmi vážne zranenia po celom tele. Chlapčeka po prevezení do nemocnice ihneď operovali a stále je v ohrození života,“ napísala polícia na svojej stránke.

Prečo Súd vrátil martinka rodičom?

Nina Uhrovičová, hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici

S účinnosťou od 10. 6. 2019 bol maloletý zverený do osobnej starostlivosti rodičov. Súd zároveň týmto dňom zrušil neodkladné opatrenie. Proti rozhodnutiu strany konania odvolanie nepodali, preto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 7. 2019. Okresný súd vydal neodkladné opatrenie z dôvodu podozrenia z páchania trestnej činnosti otca maloletého. Počas konania vo veci samej boli tieto podozrenia vyvrátené.