Mrazivý risk v Bytči: Motorkár - kaskadér zjazdil mostný oblúk

Jedni ho chvália, druhí preňho nemajú pekného slova. Po internete koluje video, pri ktorom väčšine Slovákov stuhne krv v žilách. Odvážlivec na motorke sa rozhodol prejsť po konštrukcii oblúkového mosta v Bytči. Kaskadérsky kúsok našťastie dopadol dobre, muž si však vyslúžil nemalú kritiku.

Motorkár prešiel cez vrchol oblúkového mosta, pričom si jazdu zaznamenal na kameru umiestnenú na prilbe. Riskantný kúsok odvážlivca niektorí diskutéri na internete vychválili, ušla sa mu však aj poriadne studená sprcha. „Dúfam, že policajti si ho nájdu. Ohrozoval ostatných účastníkov premávky,“ znie jeden z rozhorčených príspevkov.

Šírka železobetónovej konštrukcie, po ktorej jazdec prešiel, má niečo málo cez meter. „Pre mladých to bolo, ako sa povie, to pravé orechové. Zdolal tú konštrukciu mosta, tentoraz to vyšlo, ale nabudúce sa to podariť nemusí,“ povedal pre TV JOJ dopravný konzultant Maroš Palesch.

Video sa už dostalo aj do rúk mužov zákona. „Polícia v Žiline sa predmetným videom už zaoberá,“ potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.Preto som hneď v pondelok adresoval list na Slovenskú správu ciest Žilina, aby urobili vhodné technické opatrenie na oblúkoch, aby sa takéto okolnosti už neopakovali," povedal primátor Bytče Miroslav Minarčík.