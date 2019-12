Saška má Vianoce bez darčekov: Dievčatko s rakovinou trpí v skromných podmienkach

Z usmiateho dievčatka sa stala za pár dní ležiaca bábika plná otázok a strachu, čo bude ďalej. Takýto smutný osud postihol štvrtáčku Sašku (10) z Hlohovca, ktorej z ničoho nič opuchla noha.

Z navonok banálnej záležitosti sa vykľula zákerná diagnóza – rakovina. Jej obetavá mamička robí, čo môže, aby sa z ťažkého úderu osudu ich rodinka spamätala. Nemá to ľahké. O deti sa musí starať sama a pre dcérkin pobyt v nemocnici prišla o prácu. Rodinu tak čakajú smutné Vianoce bez darčekov. Oni si však želajú pod stromček jediné – Saškino zdravie.

Ešte pred tromi mesiacmi si žila rodinka z Hlohovca úplne normálny život. Tri sestry Alenka (15), Saška (10) a Miška (7) sa denne stretávali vo svojej izbičke a bláznili sa, podobne ako ostatné deti. Hrôza sa začala len pár dní pred začiatkom školského roka. „Všim­li sme si, že Saška má opuchnuté stehno na ľavej nohe, že má vzadu taký červený fliačik. Išli sme k lekárovi a ten nás poslal domov, že zrejme spadla alebo sa udrela a že jej to prejde. Všetko by sme dnes dali za to, aby ten lekár mal vtedy pravdu,“ spomína so slzami v očiach nešťastná mama Alena (45).

Keďže Saške noha neodpúchala a stále ju mala červenú, po dvoch týždňoch opäť navštívili doktora. Ten už útle dievčatko poslal na rôzne vyšetrenia, cez krčnú ambulanciu, kardiologickú až na sono nožičky. Nikto však nič neodhalil, až dievčatko išlo k ortopédovi, ktorý rozhodol, že jej zoberie z nohy vzorku. „Presne na jej 10. narodeniny jej brali vzorku a po týždni sme už vedeli výsledky. Tie boli strašné. Lekár hneď určil, že má osteosarkóm na stehennej kosti nad kolienkom. Vtedy sa mi zrútil svet a aj keď dcérka vtedy ešte netušila, čo to znamená, ja som bola na pokraji zúfalstva,“ plače mama.

Keď jej padali vlásky, plakala

Saška musela byť okamžite hospitalizovaná a boli jej naordinované ničivé chemoterapie. „Ju vlastne nič nebolelo, ani tá noha, no utrpenie prišlo až po chemoterapiách. Neskutočne zvracala, krvácala z nosa, bola tak vysilená, že jej museli dávať krv. Ledva stála na nohách, bol to hrozný pohľad,“ opisuje dcérkin stav s plačom mama, ktorá ťažko nesie, ako sa jej milované dievčatko stráca pred očami. „Strašne mi schudla a najväčšia rana prišla, keď jej začali padať vlasy. Keď sa česala a videla, ako jej padajú, strašne plakala. Hovorí mi: „Mami ja chcem späť svoje vlasy, ja nechcem druhé, ja chcem tie moje. Ja som nikdy nikomu neublížila, prečo ma život takto trestá?“ Ja som pri tom plakala a premýšľala, prečo musí tak trpieť,“ zadúša sa slzami Alena.

Na Vianoce v nemocnici

Mama trávi veľa času v nemocnici a o ďalšie dve dcérky sa zatiaľ stará babka. „Musela som nechať prácu, lebo stále sme v nemocnici. Nedostávam nič, len dávku v hmotnej núdzi. Žijeme úplne samy, bez môjho partnera, ktorý o nás nejaví záujem. Je to veľmi náročné a neviem, ako to zvládneme. Zatiaľ nám liečbu preplácajú, ale neviem si predstaviť, čo bude ďalej,“ opisuje smutnú realitu statočná žena. Sašku v blízkej budúcnosti čaká náročný zákrok. „Nožičku jej musia operovať. Zoberú jej stehennú kosť, aj kĺbik z píšťaly, a musia to všetko nahradiť titanom. Nožička jej stále chradne, už ju má oveľa menšiu ako tú zdravú,“ zúfalo dodáva Alena.

Dievčatko bude s mamou v nemocnici aj na Vianoce. Namiesto toho, aby sa chystali na najkrajšie sviatky v roku, pripravujú sa na tie najsmutnejšie. „Aj keď nič nebudeme mať, chceme len zdravie pre Sašku a celú rodinu. Všetci pri nej budeme stáť dovtedy, dokiaľ to bude potrebovať,“ povedala na záver uplakaná mama.