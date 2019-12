Spevák Jiří Korn ruší koncerty: Parťák z kapely ohluchol

Alarmujúca situácia! Český spevák Jiří Korn (70) musí škrtať pracovné plány. Jeho spolukapelník Jiří Škorpík (47) má totiž vážne zdravotné problémy, čo má, pochopiteľne, dopad na celú kapelu a ich vystúpenia.

Známy šoumen tak ostal bez svojho parťáka úplne paralyzovaný. Korn musel zrušiť alebo aspoň preložiť decembrové koncerty s jeho vokálnym zoskupením 4TET. Jeden z jeho členov, Škorpík, ktorý je hudobným skladateľom a aranžérom, totiž ohluchol. Ako uvádza web ahaonline.cz, muzikant mal už niekoľko mesiacov zimnicu a kŕče, bolesti svalov, rebier a chrbtice.

No hoci bol úplne vyčerpaný, naďalej pracoval v plnom nasadení. „Ostaní na mňa nakladali viac a viac, kolegovia nedodržiavali sľúbené, harmonogram sa posúval do stresov a teraz mi odišiel sluch,“ vyjadril sa umelec, ktorý už týždeň vôbec nepočuje na ľavé ucho a zle mu funguje aj to pravé. Kornov parťák leží v horúčkach a berie antibiotiká.

Pre samotného šoumena, ktorý je zo situácie nešťastný, to bude znamenať finančné straty vo výške státisícov českých korún, keďže koncerty boli vopred vypredané. Vokálne zoskupenie 4TET, ktoré vystupuje v cylindroch, tvoria okrem Korna a Škorpíka aj speváci David Uličník a Dušan Kollár, ktorý pochádza zo Slovenska.