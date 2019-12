Pauhofová už za čiernu stavbu úradníkom zacvakala: Prečo taja výšku pokuty?!

Zo stavebných prehreškov sa musela vykúpiť! Herečka Táňa Pauhofová (36) od minulého roka spôsobovala vrásky sebe aj úradníkom, keď sa rozhodla postaviť si novú vilu v centre Bratislavy.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Domček, v ktorom kedysi žil jej starý otec, zrovnala so zemou a vybudovala si nový domov. Keďže však známa ryšavka nepostupovala v súlade so zákonom, okrem samotnej investície do stavby musela čeliť aj mastnej pokute od úradov. Podľa informácií Nového Času sa pokuta mohla vyšplhať do astronomických výšok a ako sa nám podarilo zistiť, Táňa za svoje prešľapy predsa len zaplatila.

Táňa Pauhofová sa rozhodla vybudovať si vlastné hniezdočko v lukratívnej časti Bratislavy ešte v roku 2018. Po nebohom starom otcovi Jozefovi totiž zdedila dom s veľkým pozemkom. Starú schátranú nehnuteľnosť zrovnala so zemou a začala stavať novú.

Na mieste však chýbala povinná vývesná tabuľa s informáciou o stavbe a búracie práce sa začali bez toho, aby herečka počkala na rozhodnutie úradníkov.Stavbe dala zelenú nová starostka Starého Mesta Bratislavy Zuzana Aufrichtová. Táňa svoju nehnuteľnosť dodatočne zlegalizovala. Skončila však na koberčeku a svoje konanie musela vysvetľovať na staromestskom stavebnom úrade. Neostalo však len pri slovách a dohováraní.

„Pani Pauhofovej bola udelená pokuta, ktorá je už aktuálne zaplatená,“ povedal Novému Času hovorca mestskej časti Staré Mesto Matej Števove. O akú konkrétnu sumu išlo, prezradiť nechcel. Isté však je, že to bolo len symbolické klepnutie po prstoch. Podľa tajomníka Realitnej únie SR Mojmíra Plavca jej mohol úrad uložiť pokutu, ktorá sa mo- hla vyšplhať až na 33 000 eur. Herečka, ktorej peňaženka je po budovateľských prehreškoch o čosi tenšia, si už môže užívať svoje sídlo na rozhraní Slavína, Kalvárie a Horského parku bez obáv, že jej na dvere zaklopú úradníci.