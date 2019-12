Hráči vytihali na legendárneho trénera poriadne nechutnosti: Ponižovanie, šikana a to nie je všetko!

Prípad nevhodného správania sa dnes už bývalého trénera Calgary Flames Billa Petersa rozviazal jazyk viacerým hráčom, ktorí pôsobia či v minulosti pôsobili v zámorskej NHL.

Najnovšie sa stal terčom kritiky uznávaný kanadský kouč Mike Babcock. Ako prvý vytiahol negatívnu spomienku na člena Triple Gold Clubu bývalý obranca Detroitu Red Wings Mike Commodore, následne útočník Toronta Maple Leafs Mitch Marner a svoj príbeh v pondelok zverejnil aj Švéd Johan Franzén, ktorý s Babcockom spolupracoval v Detroite.

"Hej, Mike Babcock. Jednoducho si donútil hráčov k tomu, aby sa na teba vykašľali. Urobili to preto, že si strašný človek. Si len priemerný tréner s extrémne veľkým egom. Konečne si dostal to, čo ti patrí, ty sebecký debil," uviedol Commodore na sociálnej sieti Twitter krátko po tom, čo Babcock ukončil pôsobenie na lavičke Toronta Maple Leafs.

Na ponižujúci moment s renomovaným trénerom si pamätá aj Marner, ktorého Babcock donútil k tomu, aby napísal zoznam hráčov s najnižšou pracovnou morálkou v tíme. "Bolo to náročné pre hráča, ktorý je v tíme prvý rok. Nevedel som, čo si mám o tom myslieť. Mal som však šťastie, že okolo mňa bolo viacero ďalších mladých hráčov. Ako tím sme držali pokope, čo bolo naše šťastie. Je to už za mnou, vypustil som to z hlavy," povedal momentálne už 22-ročný Marner na jednej z novembrových tlačových konferencií, citoval ho web narcity.com.

Najďalej v kritike voči Babcock zašiel niekdajší švédsky útočník Franzén, ktorého Kanaďan viedol v Detroite v období rokov 2005 až 2015. Čoskoro 40-ročného krídelníkovi utkveli v pamäti najmä momenty z prvého kola play-off v sezóne 2011/2012 proti Nashvillu Predators. "Boli to verbálne útoky, povedal mi strašné veci. Bolo to nepríjemné a šokujúce, no predstavovalo to len vrchol ľadovca. Keď som si na ten moment spomenul, dostával som šediny," opísal Franzén v rozhovore pre švédsky denník Expressen.

Majster sveta a držiteľ Stanleyho pohára sa pod vedením Babcocka trápil a psychicky trpel. "Od roku 2011 som sa bál chvíľ, keď som bol na ľade. Myslel som na to každý deň pri vstávaní z postele. Až vlani som konečne začal normálne spávať. Nočné mory sa mi dovtedy stále vracali. V hlave sa mi objavovali jeho útoky na moju osobu," pokračoval Franzén.

Päťdesiatšesťročný tréner získal vo svojej kariére prakticky všetko. Vyhral Stanleyho pohár, olympijské hry, majstrovstvá sveta, Svetový pohár aj juniorský svetový šampionát. Franzén preto nespochybnil jeho odborné, ale ľudské kvality. "Ako tréner bol vždy skvelo pripravený, dal mužstvo dokopy a každý ho počúval. Na druhej strane, bol najhorší človek, ktorého som v živote stretol. Šikanoval ľudí a útočil na nich bez ohľadu na to, či to boli hráči alebo len upratovačky v hale. Urážal každého bez udania dôvodu," dodal bývalý švédsky reprezentant, ktorý sa priznal, že musel vyhľadať odbornú pomoc.

Kauzy Petersa a Babcocka pravdepodobne nebudú posledné, ktoré v zámorí rozvíria hladinu. Najnovšie čelí podozreniu z fyzického útoku na hráča asistent trénera v Chicagu Blackhawks Marc Crawford. Ten mal v koncom decembra 2006 ešte ako hlavný kouč Los Angeles Kings kopnúť útočníka Seana Averyho počas zápasu proti Nashvillu Predators, v ktorom "králi" prehrali 0:7. Chicago zareagovalo na situáciu vyšetrovaním prípadu a Crawforda dočasne stiahlo z lavičky.