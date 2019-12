Andrewova zneužitá obeť Virginia prehovorila: Sex s princom bol odporný!

V škandále je namočený až po uši! Virginia Giuffre (35) v novom rozhovore porozprávala, ako ju britský princ Andrew (59) zneužíval, keď bola neplnoletá. Podrobne opisuje, ako sa jej za nechutný sex poďakoval a odišiel.

Virginia Giuffre porozprávala o svojom ťažkom detstve pre stanicu BBC. Už ako malé dievča ju doma zneužívali, musela preto utiecť. V tom čase jej podali „pomocnú“ ruku americký boháč Jeffrey Epstein († 66) a jeho pomocníčka, ktorí jej ponúkli prácu masérky. Postupne však od nej začali vyžadovať nielen masáže, ale aj sex. Navyše ju začali dohadzovať vplyvným mužom, vrátane princa Andrewa, s ktorým bol Epstein kamarát.

Princa spoznala v klube

S Andrewom sa spoznala v londýnskom klube Tramp. „Je to najstrašidelnejší tanečník, akého som v živote videla. Pot z neho pršal na všetky strany,“ opisuje stretnutie. Cestou domov jej v taxíku prikázali, aby sa s Andrewom vyspala. „Celé to netrvalo dlho, ale bolo to nechutné. Nebol ku mne zlý. Len sa potom postavil, povedal ďakujem a odišiel. Sedela som tam na posteli a cítila som sa zhrozená a špinavá,“ opisuje.

Epstein mal na sex dohadzovať nielen Virginiu, ale aj desiatky ďalších dievčat. V prípade dokázania viny mu hrozilo 40 rokov basy, ktorej sa vyhol spáchaním samovraždy. Princ priateľstvo s ním nepopiera a 20. novembra sa preto vzdal kráľovských povinností. Zneužívanie neplnoletých dievčat však odmieta a tvrdí, že Virginiu nikdy nevidel.

Fotka s ňou je podľa jeho slov falošná a oháňa sa ešte jedným faktom. „Môj zdravotný stav spôsobuje, že sa nepotím. V tej dobe som sa po postrelení vo vojne o Falklandy predávkoval adrenalínom, a proste je pre mňa takmer nemožné sa potiť,“ tvrdí. Je ochotný spolupracovať s políciou a dokázať svoju nevinu.