Dva labradory Dottie a Fiji si povedali svoje áno pred 50 hosťami a k oltáru išli za zvuku All you need is love od The Beatles.

Bizarná ceremónia sa odohrala pod markízou pred pubom vo waleskom meste Yeovil. Na oslave nesmela chýbať torta a živá hudba. Otvoriť galériu Svadba labradorov Dottie a Fiji Zdroj: northfoto