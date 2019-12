Poľský hrdina z Londýna: Kopijou bojoval s teroristom

Poznáme tvár Poliaka, ktorý sa postavil teroristovi v Londýne. Lukasz nehľadel na svoj život a chránil ostatných. V zápase utrpel vážne zranenia, no neprestal bojovať.

Útok sa začal v budove Fishmongers‘ Hall, kde Usman Khan nožmi napadol zhromaždených ľudí. Lukasz Koczocik (38) pracoval v kuchyni ako umývač pohárov. Keď počul hlasný krik, vybehol z kuchyne hore. Kým ostatní sa snažili pred útokom utiecť, Lukasza hnal jeho inštinkt vycvičeného záchranára.Vzal prvú vec, čo zbadal – slávnostnú kopiju dlhú 1,5 metra, a pustil sa do boja. S Khanom zápasil asi minútu a pre ostatných tak získal čas na útek.

Sám pri tom utrpel štyri či päť rán nožom na ľavej strane tela. On sa snažil Khana bodnúť do hrude, no ten mal na sebe vestu, ktorá ho ochránila. Lukasz sa však nevzdával a keď Khan vybehol na ulicu, utekal za ním aj tam a kričal na ľudí, nech utečú.

Lukasza postupne zranenia a strata krvi vyčerpali, no stále dorážal na Khana kopijou. Útočníka nakoniec zastavila polícia strelou do hrude. Lukáša Koczocika prepustili z nemocnice už v sobotu a v jeho rodnej krajine ho nominovali na vyznamenanie za obetavosť a odvahu.