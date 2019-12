Špalek môže prísť o hviezdneho spoluhráča, lebo nie je zvyknutý hrať o záchranu

Mario Balotelli nemá vo svojom súčasnom pôsobisku Brescia Calcio ustlané na ružiach a jeho pôsobenie v tomto talianskom prvoligovom klube, ktorého hráčom je aj Slovák Nikolas Špalek, sa chýli ku koncu.

Nedávno sa stal terčom rasistického útoku prezidenta klubu Massima Cellina, ktorý sa najnovšie vyjadril, že kontroverzný útočník by mohol opustiť tím už v januárovom prestupovom termíne. Návrat Balotelliho do mesta, kde sa začala jeho futbalová kariéra, nenaplnil po postupe mužstva do Serie A očakávania klubu ani hráča.

Dvadsaťdeväťročný zakončovateľ nastúpil v 8 ligových zápasoch, v ktorých dosiahol len dva góly. V stretnutí proti Hellasu Verona prišiel rasistický incident, po ktorom necítil podporu zo strany Brescie. Jej fanúšikovia označili Balotelliho za arogantného človeka. K upokojeniu situácie neprispel ani Cellino, ktorý nemiestne vtipkoval o farbe hráčovej pleti. Teraz navyše pripustil, že už v nasledujúcom mesiaci by mohol odísť z tímu, ktorému patrí posledná 20. pozícia v tabuľke Serie A.

"Mario je nahnevaný a nie je schopný odvádzať svoju robotu na ihrisku. Boj o záchranu v talianskej lige si vyžaduje obrovskú dávku obety a možno si on myslel, že to bude oveľa jednoduchšie," vyhlásil Cellino pre Le Iene a k budúcnosti bývalého hráča Manchestru City, FC Liverpool, Interu, AC Miláno, Nice či Olympique Marseille dodal: "V januári môže odísť ako voľný hráč. V tomto momente sa musí rozhodnúť, ktorá cesta bude preňho najsprávnejšia. Potrebuje presvedčiť sám seba."