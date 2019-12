Laura Longauerová na kozmetiku nechodí: Prezradila recept na svoje dokonalé vlasy

Miss Universe 2019 Laura Longauerová (24) sa v týchto dňoch nachádza na celosvetovom finále tejto prestížnej súťaže krásy v americkej Atlante. Tým si plní svoj detský sen a na finále sa príkladne pripravovala, nič nenechala na náhodu. Tak držíme palce, aby tvrdá disciplína krásnej Detvianke priniesla vytúženú korunku.

Ku kozmetičke nechodí

Kedysi som sa o pleť nestarala, ale čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že ak sa svojej pleti a telu budem dôkladne venovať už dnes, v budúcnosti to vráti. Každý večer používam odličovaciu penu, potom pleť dočistím upokojujúcim tonikom a hydratačný krem nanášam nielen na tvár, ale aj krk. Ráno v podstate urobím to isté, je to moja rutina. Raz za týždeň používam pleťový peeling, masku a snažím sa vyhýbať nekvalitnej kozmetike - na výbere správnej značky si potrpím. Ku kozmetičke zatiaľ nechodím.

Na vlasy žihľava

Stotožňujem sa s názorom, že vlasy sú korunou krásy každej ženy a aj na sebe ich považujem odmala za jednu z predností. Po množstve úprav pociťujem, že sú teraz oslabené a potrebujú poriadnu regeneráciu. Používam regeneračný šampón a kondicionér a môj recept na skrotenie nepoddajných vlasov je ionizačný fén, ktorý mojim vlasom veľmi pomohol. Na končeky vlasov používam hodvábny olej a raz za týždeň si robím zábal s regeneračnou maskou. Pridám ešte môj tip, ktorý je dostupný pre každého a ako hovorím, najlepšie lieky nachádzame v prírode a pre vlasy je to jednoznačne žihľava, ktorú stačí vyvariť a urobiť ňou záverečný oplach. Vlasy sú pevnejšie a lesklejšie.

Beh je základ

Je pravda, že neobsedím a neustále musím niečo robiť. Cvičím 4-krát za týždeň, pred súťažou aj viackrát, pretože okrem udržovania fyzickej kondície to pomáha aj psychickému zdraviu a uvoľňovaniu endorfínov. Trénerku som mala, keď som začínala s cvičením, aby som sa naučila cvičiť správne, no dnes už cvičím sama. Beh je pre mňa základ a začínam ním každé cvičenie, potom pokračujem cvikmi s vlastnou váhou. Okrem toho milujem všetko, kde sa môžem hýbať, kde je tímový duch, výzva a zábava, takže sa nechám nahovoriť na čokoľvek.

Rovnováha v strave je dôležitá

Kedysi som jedávala veľa a nebola som vôbec vyberavá, no posledné roky, odkedy študujem v Prahe, som sa naučila, že strava je základ toho, ako sa cítime a aj keď sa to nezdá, je dôležitá pri zvládaní dnešnej hektickej doby často plnej stresu. Kedysi som milovala sladké a pred dvomi rokmi som si povedala, že je na čase svoje závislosti odstrániť. Obmedzila som sladké, pečivo a vyprážané jedlá. Jedávam vločky, vajíčka, veľa ovocia a zeleniny, mäso, oriešky, biele jogurty a uprednostňujem ázijskú kuchyňu. Ale samozrejme, mám dni, keď si doprajem a dám si ten najlepší koláč s najväčším burgrom. Rovnováha je veľmi dôležitá, žiadne extrémy, a to platí aj v strave.

Miluje ženskosť

Nikdy som nesledovala trendy a poslednú módu, ale snažím sa nosiť to, čo sa páči mne, v čom sa cítim dobre a som sama sebou. Samozrejme, že častokrát nachádzam inšpiráciu aj u iných, ale vždy sa to snažím skombinovať s tým, ako to cítim ja a ako je to pre mňa prirodzené. Mám rada eleganciu, ženskosť a snažím sa tak aj obliekať, na druhej strane milujem voľný, športovejší štýl, keď si môžem dať „oversize“ veci alebo tenisky skombinované s eleganciou, myslím, že to som ja v bežnom živote.

Najkrajšie má oči

Za najkrajšie na sebe považujem oči. Nimi naozaj neviem klamať a dá sa z nich veľa vyčítať, pokiaľ sa ľudia pozerajú aj srdcom. Keď sa vidím na fotkách, tak vo svojich očiach vidím ten film životných udalostí a skúseností, ktoré vytvárajú moju dnešnú osobnosť a hoci raz zostarnem a telo sa zmení, oči zostanú navždy rovnaké.

Zastáva prirodzenosť

Plastické operácie na druhých mi nevadia, pretože si myslím, že je každého slobodná vôľa, ako sa rozhodne, ako sa vo svojom tele cíti najlepšie. Čo sa týka mňa, tak je ťažké sa vyjadriť v tomto veku, nemám žiadnu plastickú operáciu ani úpravy a uvidíme, kam sa medicína rokmi posunie. Som zástankyňou prirodzenosti, ale myslím si, že drobné úpravy s narastajúcim vekom nie sú nič zlé.