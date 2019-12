Spravil chybu lekár? Operácia v Martine mala Agnese († 64) pomôcť, rodina sa nevie spamätať z jej náhlej smrti

Ostali im len oči plné sĺz a nekončiaci smútok. Agnesa († 64) sa tešila zo svojich troch detí a desiatich vnúčat naplno.

Piekla im obľúbené koláče, vždy pohostila dobrým jedlom a poradila, keď bolo treba. V lete nečakane ochorela na diagnózu, ktorá všetkých vystrašila - rakovina maternice. Boli však presvedčení, že v rukách lekárov Martinskej fakultnej nemocnice bude o ňu dobre postarané aj pre vynikajúcu povesť tamojšieho gynekologického oddelenia. Pri operácii malo dôjsť ku komplikáciám a nešťastná žena mesiac po zákroku náhle zomrela. Príbuzní žiadajú prešetrenie okolností jej úmrtia.

„Veľmi trpíme jej smrťou. Naše deti nás vidia iba plakať. Mala svoj vek, ale bola obetavá, pomáhala nám všetkým a neskutočne nám všetkým chýba,“ povedala smutným hlasom dcéra zosnulej Lada. Pre syna Romana je strata milovanej mamy nepochopiteľná. "Išla do nemocnice s vedomím, že ju budú operovať špičkoví operatéri. Nikdy by nám nenapadlo, že sa môže všetko takto zvrtnúť,“ plače Roman, ktorý sa spolu so svojimi dvoma sestrami obrátil na kompetentné orgány, aby celú vec prešetrili. Podľa informácií rodiny Agnese počas operácie odobrali maternicu a kvôli veku aj vaječníky, operatér jej mal pri zákroku poškodiť tenké črevo. „Povedali jej to po operácii, akoby sa nič vážne nestalo a dodal: prepáčte. Mama však už v nemocnici začala mať hnačky a zvracať, oni ju ale prepustili. Dali jej injekcie a predpísali lieky. Zakrátko ju však museli hospitalizovať kvôli zlému zdravotnému stavu znovu, tentokrát v nemocnici v Čadci,“ pokračuje dcéra Lada.

Žiaľ, Agnese po druhej operácii v Čadci zlyhávali obličky aj pečeň. Lekár nemocnice zúfalej rodine povedal, že brušná dutina na tom nie je dobre a že po prvej operácii sa tenké črevo začalo stále viac dierkovať. „V Čadci sa veľmi snažili, ale napriek tomu nám maminka 2. októbra zomrela,“ dodal užialene syn Roman.

Univerzitná nemocnica v Martine sa k prípadu zatiaľ nevyjadruje. Podľa slov hovorkyne Kataríny Kapustovej celú záležitosť prešetruje už Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Rodina plánuje podať trestné oznámenie, aj keď podľa ich informácií operatér, ktorý operáciu ich príbuznej vykonával, už v nemocnici nepracuje. Ani k tomu sa však nemocnica nevyjadruje. “Deťom dnes hovoríme, že babička je už v nebíčku, že tam už ju nič nebolí.,“ plače Lada.

„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pobočka Martin, vykonáva dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. O výsledku dohľadu môže úrad informovať až po jeho ukončení,“ informovala Nový Čas Erika Kováčiková.