Otrasný prípad 4-ročného chlapčeka v Brezne: Zbité dieťa bojuje o život v nemocnici!

Nepredstaviteľný čin! Polícia v Brezne rieši prípad zbitého chlapčeka, ktorý skončil v nemocnici a momentálne je v ohrození života.

Ako uvádza na svojej oficiálnej facebookovej stránke polícia z Banskobystrického kraja, začiatkom minulého týždňa došlo k fyzickému napadnutiu len 4-ročného chlapčeka.

"Bitkou a kopancami obvinený muž dieťaťu spôsobil veľmi vážne zranenia po celom tele. Chlapčeka po prevezení do nemocnice ihneď operovali a stále je v ohrození života," informuje polícia s tým, že vyšetrovateľ obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví 30-ročného muža z okresu Brezno. Vyšetrovateľ obvineného muža umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca okresného súdu už rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.

Polícia upozorňuje, že prípad je v štádiu vyšetrovania. Keďže ide o veľmi citlivý prípad, podrobnejšie informácie zverejní, až keď to dovolí procesná situácia.

Viac o prípade sa dozviete v zajtrajšom Novom Čase!