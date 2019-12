Žena išla na operáciu pŕs, trpko to oľutovala: Z toho, čo sa jej stalo s bradavkami, má doteraz hrôzu

Chcela vyzerať lepšie, namiesto dokonalého tela sa jej život ubral desivým smerom.

Lyndsay Colosimo (38) z Floridy prehovorila o najhrozivejších chvíľach jej života. Američanka si chcela do štyridsiatky darovať chirurgické vylepšenie, aby sa cítila krajšia. Dostavili sa však následky, o ktorých sa jej nesnívalo ani v tých najhorších snoch. Zákroky, za ktoré vysolila v prepočte 9 000 eur, jej zničili život.

Operáciu brucha a plastiku pŕs podstúpila v Kolumbii. Atraktívna žena si myslela, že to najhoršie má už za sebou, neskôr ale zistila, ako veľmi sa mýlila. Lyndsay začali pár dní po operácii hniť bradavky a jej koža sčernela, informuje britský denník The Sun. "Keď som sa prebudila, necítila som sa dobre a lekár nebol nikde. Necítila som si nohy a začala som nekontrolovane zvracať. Bola to najhoršia bolesť v mojom živote," prehovorila o svojom trápení. "O pár dní som zbadala pod obväzom čiernu škvrnu, no lekári mi povedali, že je to uschnutá krv a nemám si robiť starosti," dodala. Jej desivá predtucha sa potvrdila. Diagnostikovali jej nekrózu, čo je odumieranie tkaniva.

Lyndsay musela podstúpiť niekoľko súrnych operácií, ktoré by napravili škody, ktoré lekári počas prvého zákroku napáchali. V tomto prípade išlo o drahocenný čas, pretože pacientke išlo o život, keďže sa jej infekcia mohla rozšíriť do celého tela. Počas zákrokov jej odstránili mliečne žľazy. V nemocnici mala ostať 20 dni, no jej pobyt sa predĺžil o ďalších 12 pre nečakané komplikácie.

"Na prsiach som mala otvorené rany a vyzeralo to ako keby mi do pŕs vložili o číslo väčší implantát," popisuje traumatizujúci zážitok. Infekcia sa natoľko rozšírila, že nedokázala chodiť, napokon jej žalúdok zaliala tekutina a musela podstúpiť ďalšiu operáciu. Teraz Lyndsay rozhodnutie pre skrášľujúce zákroky hlboko ľutuje. "Chcela som sa cítiť sebavedomo, namiesto toho som sa strápnila, " uzatvára s tým, že chce upozorniť všetky ženy na riziká plastických operácií vykonaných v zahraničí.