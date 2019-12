Bizarná rodinná tragédia: Nad dôvodom, pre ktorý brat zastrelil sestru, budete ešte dlho premýšľať

Na Aljaške zatkli muža, ktorý zastrelil svoju mladšiu sestru po tom, ako si ho zablokovala alebo odstránila z priateľov na sociálnej sieti Facebook.

Polícia z mesta Anchorage uviedla, že 27-ročný Moses Tony Crowe spáchal trestný čin počas Dňa vďakyvzdania po hádke s Amandou Rose Owen.

Polícia prišla do domu v Anchorage o 15:14 tamojšieho času po tom, ako ju upozornili na streľbu. Na mieste našli 23-ročnú ženu so strelným poranením v hornej časti tela. Zomrela po prevoze do neďalekej nemocnice.

Noviny Anchorage Daily News uviedli, že policajti v ten deň prijali dva telefonáty týkajúce sa prípadu. Najprv im volal muž, ktorý sa identifikoval ako strýko obete. Podľa vlastných slov počul ranu, keď pripravoval jedlo a následne našiel ženu, ktorá bola "v bezvedomí, no dýchala".

Potom volala na políciu stará matka páchateľa, ktorá bola zároveň svedkyňou celého incidentu. Ako objasnila, sedela na posteli a rozprávala sa s Owen, ktorá sedela na stoličke, pričom v náručí mala ročného syna. V tom prišiel do miestnosti Crowe, ktorého nahnevalo, že si ho sestra odstránila z priateľov alebo zablokovala na Facebooku. Vnuk potom vytiahol z vrecka zbraň, namieril a vystrelil. Stará matka uviedla, že muž predchádzajúcu noc pil alkohol a spal až do popoludnia.

Crowe po streľbe povedal starej matke, že "strávi zbytok života za mrežami" a požiadal ju, aby nevolala políciu s tým, že "on to tak nemyslel". Krátko po tom odišiel z domu. Na jeho zatknutí sa podieľal aj špeciálny tím SWAT.

Strelec vyšetrovateľom povedal, že sestru zabil nešťastnou náhodou, keď si "krútil zbraň okolo prsta". Kauciu stanovili na 500-tisíc dolárov (v prepočte približne 453-tisíc eur).