Návrhárka Lýdia Eckhardt svojou úprimnosťou vyrazila dych: Mohla toto povedať po svojej prehliadke?

Módne kúsky známej návrhárky Lýdie Eckhardt nepohladia len oko, ale sú aj balzamom na dušu. Inak tomu nebolo ani na jej poslednej módnej prehliadke s názvom Darček, kde návrhárska špička opäť potvrdila svoje kvality. A kým mnohé dámy by ako darček potešil práve model z Lýdiinej dielne, jej by ste radosť oblečením rozhodne neurobili. Nás samozrejme zaujímalo, aký darček by najviac potešil Lýdiu Eckhardt a na čo má ona sama slabosť. Jej slová vám vyrazia dych!