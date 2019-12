Výlet sa zmenil na peklo: Muža zachránili po 13 dňoch v pustatine, žena je stále nezvestná

V Austrálii v utorok našli nezvestného muža, ktorý strávil 13 dní v pustatine.

Tamojšia polícia uviedla, že 40-ročný Phu Tran je v bezpečí vďaka farmárovi, ktorý ho našiel. Tran mu povedal, že našiel vodu, ktorá mu pomohla prežiť.

Polícia v súčasnosti pátra po 46-ročnej Claire Hockridge, ktorá patrila do trojčlennej skupiny. Trojica uviazla v nehostinnej krajine po tom, ako sa 19. novembra vybrali na výlet z Alice Springs a ich auto zapadlo v koryte rieky juhozápadne od mesta.

V nedeľu našli 52-ročnú ženu menom Tamra McBeath-Riley a odviezli ju do nemocnice v Alice Springs. Policajtom povedala, že po incidente našli zhruba 1,5 kilometra severne od auta napájadlo. Phu a Hockridge sa vo štvrtok vydali smerom k diaľnici, ktorá spája severné a južné pobrežie Austrálie, pričom plánovali kráčať v noci, aby sa vyhli púštnej horúčave, ktorá v ostatných dňoch dosahovala aj 40 stupňov Celzia. McBeath-Riley sa rozhodla zostať pri napájadle so psom, ktorý by podľa nej cestu neprežil.

"Je to dosť rozmanitý terén. Sú tam piesčité duny, tvrdá hlina, oblasti husto porastené stromami, ale v oblasti sú tiež skaly a hrebene," uviedla policajná náčelníčka Pauline Vicary.