Zuzana Čaputová získala významné ocenenie: Toto sa ešte žiadnemu prezidentovi nepodarilo

Zuzana Čaputová sa v druhý decembrový večer stala ústrednou postavou slávnostného galavečera, na ktorom sa odovzdávalo ocenenie Osobnosť roka 2019.

Práve prezidentka si podľa redakcie magazínu Forbes túto cenu najviac zaslúži, a to "na znak toho, že zmena je možná a že politika sa dá robiť inak, ako sa doposiaľ robila." Ocenenie si Čaputová vôbec ako prvá hlava štátu prevzala na galavečere Top Covers, kde sa každoročne stretávajú obálkové tváre magazínu. Ten ceny udeľuje od roku 2014.

„Pokiaľ ide o tému práva a spravodlivosti, toto je pre Slovensko beh na dlhé trate. Už som naznačila, že si myslím, že na Slovensku prebieha katarzné obdobie, a verím, že ho úspešne dotiahneme do konca. Dúfam, že sa nám po voľbách podarí presadiť dôležité systémové zmeny. Už počas kampane som hovorila o veľkých ambíciách, ktoré mám – a to, že na základe analýzy chcem dať dokopy odborníkov a posunúť tak systémové nastavenie justície a prokuratúry, aby sme nečítali v novinách podobné články, ako čítame dnes,“ cituje magazín slová prezidentky po prebratí ocenenia.

Na otázku šéfredaktora Forbes Slovensko Juraja Porubského, ako by mohol štát pomôcť podnikateľom, odpovedala: „Prvé, čo mi napadá, je konštatovať dôležitosť tohto sektoru. Lebo tak, ako sa darí týmto ľuďom, tak sa darí aj krajine. Pomôcť by sme im mohli napríklad vymožiteľnosťou práva. Zamestnanci v jednom podniku v Dunajskej Strede mi povedali, že by si priali, aby im štát nekládol polená pod nohy. A naozaj sa mi páči nastavenie, v ktorom štát funguje takým spôsobom, že nezavadzia silným, ale nenechá padnúť slabých,“ uviedla Čaputová počas galavečera. Prezidentka sa zároveň ocitla na decembrovej titulke magazínu.