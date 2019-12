Krajší darček pod stromček si nemohla priať: Žena vyhrala svoje bábätko na Facebooku

Katie Foster je šťastná, že jej šesťmesačné bábätko sa narodilo pred Vianocami - a to vďaka súťaži na Facebooku, ktorú vyhrala.

HR manažérka Katie Foster (37) a jej manžel Jon (35), doktor, sa v roku 2015 zapojili z rozmaru do súťaže o umelé oplodnenie. Pár vedel, že bude mať problémy s počatím dieťaťa, informuje Daily Mail. Jon sa narodil s poruchou, ktorá sťažovala možnosť splodiť dieťa.

Mali nárok iba na jeden pokus, hoci sa odporúča absolvovať tri. Ten bol v roku 2015 neúspešný. Pár zaplatil 16 000 libier za ďalšie dva pokusy, v dôsledku ktorých sa im narodil synček Elijah (2).

Síce zúfalo túžili po dieťati, nechcelo sa im minúť ďalších 8 000 libier za umelé oplodnenie, keď vedeli, že šance na počatie ešte viac klesli. "Veľa sme premýšľali, či minúť na to tie peniaze, alebo nie. Keďže sme už mali syna, ja som pracovala iba na čiastočný úväzok a aj starostlivosť o dieťa zvyšovala naše výdavky. Šance na počatie neboli veľké a nevedeli sme, či by sme zvládli opäť tú bolesť, ak by sme to vyskúšali, a nepodarilo by sa to," priznala Katie.

V apríli 2018 ju jej priateľka označila v príspevku na Facebooku. Išlo o súťaž, kde výhrou bolo umelé oplodnenie. Istá klinika oslavovala svoje 40. výročie. Katie sa na súťaži zúčastnila.

Nerátala s tým, že by sa jej podarilo vyhrať, a na celú súťaž postupne zabudla. O to prekvapenejšia bola, keď o tri mesiace dostala výherný e-mail. Vybrali ju z tisícov záujemcov. "Myslela som si, že je to spam. Neverila som tomu. O pár dní nato mi telefonovali z kliniky, či to platí."

Pár sa rozhodol nechať sa umelo oplodniť na tej istej klinike ako predtým. Katie užívala doplnky niekoľko mesiacov pred zákrokom. Mala obavy, že sa to nepodarí, pretože pár bol schopný vyprodukovať iba jedno embryo podpriemernej kvality. Po jeho implantácii úzkostlivo čakali, kým si bude môcť urobiť tehotenský test.

„Bola som skutočne prekvapená, že test bol pozitívny. Nemysleli sme, že budeme mať toľko šťastia a že aj zvíťazíme v súťaži, aj že sa podarí jediný pokus umelého oplodnenia. Boli sme nadšení, keď sme zistili, že som tehotná,“ povedala.

V októbri privítali na svete svoju dcérku Abigail. Jej starší braček ju má veľmi rád, stále ju objíma a rozpráva sa s ňou. "Žartujeme, že je naším 'zadarmo' dieťaťom. Samozrejme, že sme po nej veľmi túžili a že by sme sa k nej nejako dostalo, ale ten pocit, že sme ju takto vyhrali v súťaži, je skvelý. Nemohli sme si priať lepší darček na Vianoce." "Ja a môj tím sme veľmi šťastní, že sme pomohli Katie a Jonovi v rozšírení rodinky," uviedol riaditeľ kliniky.