Lionel Messi získal 6. Zlatú loptu: Ronaldo nechýba medzi troma najlepšími

Argentínčan Lionel Messi zvíťazil v prestížnej bilančnej ankete Zlatá lopta 2019 (Ballon d'Or), ktorú organizuje francúzsky odborný časopis France Football. Tridsaťdvaročný futbalový fenomén v službách FC Barcelona ovládol hlasovanie rekordný šiestykrát v kariére, dosiaľ sa o maximum v podobe piatich trofejí delil s Portugalčanom Cristianom Ronaldom. Rodák z Rosaria nadviazal na víťazstvá v rokoch 2009-2012 a 2015.

Po vlaňajšom piatom mieste a edíciách 2016 a 2017, v ktorých skončil druhý za spomenutým C. Ronaldom, opäť Messi zasadol na pomyselný futbalový trón. Zosadil z neho chorvátskeho záložníka Luku Modriča z Realu Madrid. Druhý sa v tohtoročnej ankete umiestnil holandský obranca Virgil van Dijk z anglického FC Liverpool, tretí bol Cristiano Ronaldo v službách talianskeho Juventusu Turín.

Kapitán FC Barcelona Messi v sezóne 2018/2019 výkonmi a streleckou produktivitou pomohol tímu "blaugranas" k majstrovskej trofeji v španielskej La Lige. Bol jej najlepším strelcom a 36 gólov mu napokon vynieslo aj Zlatú kopačku. Poradiu kanonierov v uplynulej sezóne dominoval aj v prestížnej Lige majstrov, kde Katalánci stroskotali v semifinále na liverpoolskom Anfield Road. Na tohtoročnom juhoamerickom šampionáte Copa América obsadil Messi s Argentínou konečné tretie miesto. Historickému rekordérovi FC Barcelona v počte gólov už koncom septembra do zbierky pribudla trofej "The Best" pre najlepšieho hráča roka 2019 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Časopis France Football druhýkrát v histórii udelil aj trofej Ballon d'Or Féminin pre najlepšiu futbalistku sveta a Kopa Trophy pre najlepšieho mladého hráča. Medzi ženami ocenili kapitánku amerických majsteriek sveta Megan Rapinoeovú, mladíkom roka 2019 sa stal Holanďan Matthijs de Ligt. Premiérovo v histórii prestížnej ankety osobitne ocenili najlepšieho brankára. Poctu pomenovanú po niekdajšom skvelom sovietskom gólmanovi Levovi Jašinovi si vyslúžil brazílsky brankár Alisson Becker, ktorý doviedol FC Liverpool k triumfu v Lige majstrov.

France Football udeľoval od roku 1956 Zlatú loptu na základe hlasovania novinárov. Najprv to bola cena pre najlepšieho európskeho hráča v danom roku, neskôr pre jednotku pôsobiacu na "starom kontinente" bez ohľadu na národnosť a od roku 2007 sa hlasuje bez obmedzenia.

Výsledky 64. ročníka bilančnej ankety Zlatá lopta (Ballon d´Or), ktorú organizuje francúzsky odborný časopis France Football:

1. Lionel Messi (FC Barcelona)

2. Virgil van Dijk (FC Liverpool)

3. Cristiano Ronaldo (Juventus Turín)

4. Sadio Mané (FC Liverpool)

5. Mohamed Salah (FC Liverpool)

6. Kylian Mbappé (Paríž St. Germain)

7. Alisson Becker (FC Liverpool)

8. Robert Lewandowski (Bayern Mníchov)

9. Bernardo Silva (Manchester City)

10. Riyad Mahrez (Manchester City)