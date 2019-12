Nejasnosti v ružinovskej parkovacej politike: Meškajúce nálepky a nedokončené značenie

Statky-zmätky v parkovaní! Zatiaľ čo v Petržalke sa parkovací systém ujal a obyvatelia ho veselo využívajú, iné mestské časti s tým zvádzajú ťažký boj.

Jednou z nich je aj Ružinov, ktorý má v parkovacej politike poriadny zmätok. Do redakcie sa nám totiž ozvali čitatelia, ktorí aj napriek registrácii v systéme ešte stále neobdržali žiadne informácie súvisiace s parkovaním. Chaos má mestská časť aj v dátume, kedy vlastne má byť parkovací systém spustený. Kde sa stala chyba?

Prednostné parkovanie pre Ružinovčanov v zóne 500 bytov malo platiť už 1. decembra. „Bez parkovacej karty tu už autá počas pracovných dní nezaparkujú,“ informovala ružinovská hovorkyňa Tatiana Tóthová ešte začiatkom novembra. Teraz je všetko inak.

Bez odozvy?

Obyvatelia doteraz nemajú parkovacie karty a poniektorí neobdržali ani informácie o tom, kedy sa ku karte či nálepke rezidenčného parkovania dostanú. „Bol som sa zaregistrovať, ale povedali mi, že skôr ako v januári to nebude,“ krúti hlavou Ružinovčan Štefan, no verí, že výsledný efekt bude lepší ako komunikácia. Podobnú skúsenosť má aj Matúš, podľa ktorého by spustené parkovanie odbremenilo vodičov počas prichádzajúcich sviatkov. „Keďže idú Vianoce, tak tu určite bude parkovať veľa áut,“ myslí si mladík. Podľa Tóthovej boli prijaté žiadosti spracovávané priebežne a rovnako priebežne boli zasielané aj žiadosti o doplnenie informácií. „V tejto chvíli požiadalo o vydanie parkovacej kartičky viac ako 580 záujemcov,“ prezradila. Zároveň dodala, že mestská polícia bude kontrolovať autá podľa čísla kartičky a ŠPZ. „Kartička musí byť umiestnená na prednom skle podobne ako nálepka o emisnej kontrole,“ dodala Tóthová.

Chýbajú nálepky a značenie

Napriek rozbehnutému systému Ružinovčania čelia nedostatkom, s ktorými nerátali. „Boli sme v tom, že sa to začne od 1. 12. tak, ako to bolo uvedené v e-smske. Neskôr som si prečítala komentár starostu na sociálnej sieti, že tlačiareň im nedodala nálepky včas a tak sa všetko oneskorilo,“ povedala mamička, pre ktorú je parkovanie počas dňa náročné. „Keď máte malé dieťa a nemáte kde zaparkovať, je to nepríjemné. Musím parkovať inde a nosiť ho na rukách,“ dodala. Ďalším problémom podľa nej je zle situované záchytné parkovisko na Vazovovej ulici. „Blbé je, že to človek musí celé obchádzať, pretože tam nie je priechod, ktorým by sa dalo vojsť. Tiež chýba nové značenie.“ Mestská časť však aj na to má svoj argument. Podľa Tóthovej na chýbajúcom značení sa podpísalo nepriaznivé počasie, kedy sa maľovať nedá.

Najčastejšie otázky

1. Ako si môžem vybaviť kartu?

- V kancelárii prvého kontaktu miestneho úradu

- V SD Nivy, Súťažná ul., pondelok – štvrtok od 7.30 do 9.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod.

- Písomne alebo elektronicky. Na 500bytov@ruzinov.sk treba poslať žiadosť so všetkými povinnými údajmi a prílohami

2. Aké doklady potrebujem?

- Údaje o vozidle (technický preukaz – typ, EVČ)

- Údaje o držiteľovi auta

- Údaje o nehnuteľnosti (adresa, číslo LV, poschodie, číslo bytu)

- V prípade, že nie ste vlastníkom auta – zmluva o nájme

3. Čo ak vám neprišla sms?

- Overte si, či ste odovzdali všetky potrebné doklady. SMS pracovníci úradu posielali v polovici minulého týždňa tým občanom, ktorí žiadosť podali do predošlého dňa. SMS budú prichádzať postupne.

4. Ako bude prebiehať kontrola vozidiel?

- To, či auto môže parkovať v lokalite, bude kontrolovať mestská polícia aj pracovníci z úradu podľa čísla kartičky a EVČ. Kartička musí byť umiestnená na prednom skle.