Zimná údržba sa tento rok v hlavnom meste zlepší: So snehom sa popasuje o 29 strojov viac

Perinbaba ich neprekvapila! Hoci niektoré mestá bojujú s príchodom prvého tohtoročného snehu, hlavné mesto je zatiaľ v úplnej pohode. Na boj s bielou prikrývkou má totiž pripravených nielen 44 sypačov a 40 strojov, ale aj 147 pracovníkov.

Tentoraz nenechali nič na náhodu. S príchodom decembra sa mestá po celom Slovensku pomaly, ale isto musia popasovať so snehovou nádielkou. Výnimkou nie je ani Bratislava. No zatiaľ čo niektoré mestá so snehom doslova bojujú, inde to zvládajú bez väčších problémov.

„Minulá zima nebola z hľadiska zabezpečenia zimnej údržby ideálna a dôvodov bolo viacero. Medzi nimi aj to, že kvôli zmene zákona pribudla hlavnému mestu zodpovednosť za údržbu viac ako jeden milión štvorcových metrov chodníkov,“ informoval hovorca magistrátu Peter Bubla. Zároveň dodal, že túto zimu bude k dispozícii na odhŕňanie snehu 40 multikár a malotraktorov, v minulom roku ich bolo len 11. Výrazne sa zvýšil aj počet pracovníkov, ktorí sa postarajú o ručné dočistenie komunikácií. „Zo 65 v minulom roku narástol ich počet pre tohtoročnú zimnú údržbu na 147,“ spresnil.

Čo všetko je v pohotovosti