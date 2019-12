Messi hrdinom Barcelony: Tri body jej zabezpečil v závere duelu

Už takmer desať rokov neprehrali futbalisti FC Barcelona v domácej lige s Atleticom Madrid a túto bilanciu si udržali aj po nedeľnom šlágri na Wanda Metropolitano. Zverenci trénera Ernesta Valverdeho vyhrali v 15. kole La Ligy na pôde rivala 1:0 gólom Lionela Messiho z 86. minúty a dostali sa na čelo tabuľky, kde majú 31 bodov rovnako ako druhý Real Madrid.

Štyri minúty pred vypršaním riadneho hracieho času si Messi narazil loptu s Luisom Suarezom a ľavačkou zakrútil loptu spoza šestnástky presne k pravej žrdi. "V takýchto tesných a intenzívnych zápasoch je vždy veľká výhoda mať Lea v tíme," povedal Valverde. "Sú to pre nás dôležité tri body, víťazstvo nám pomôže aj z psychickej stránky. Dodá nám sebavedomie do tohto predvianočného obdobia," citovala trénera Barcelony agentúra AFP.

Pre argentínskeho útočníka to bol deviaty gól v deviatom tohtosezónnom ligovom štarte. Proti Atleticu sa strelecky presadil už 30-krát v kariére, ale premiérovo na štadióne Wanda Metropolitano. Pomohol tak "Barce" predĺžiť ligovú sériu bez prehry proti Atleticu na 19 zápasov. Naposledy "Los Colchoneros" zdolali Barcelonu v La Lige vo februári 2010. "Odohrali sme výborný zápas, no keď Leo dostane šancu, vie urobiť rozdiel. Takéto veci sú pre neho neuveriteľne jednoduché, preto je najlepší," pochválil Messiho domáci Saul Niguez.

Katalánci mali šťastie, že nedohrávali v desiatich, rozhodca sa rozhodol neudeliť druhú žltú kartu stopérovi Gerardovi Piquemu za neskorý sklz na Alvara Moratu. Útočník hostí Antoine Griezmann nastúpil proti svojmu bývalému klubu a pri každom dotyku s loptou si "užil" piskot od domácich fanúšikov. Atletico malo v zápase väčšie šance, na strely vyhralo 17:13, no napokon zostalo bez bodu. Predtým doma ťahalo šnúru 17 zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach. "Vyzeralo to tak, že Messi je na dlhý čas vypojený z hry, no keď dostal šancu, uvoľnil sa a strelil parádny gól," komentoval rozhodujúci moment stretnutia tréner madridského klubu Diego Simeone. Atletico sa po prehre prepadlo zo štvrtej priečky na šiestu. "Potrebujeme body. Siahame na ne, no napokon nám uniknú pomedzi prsty. Teší ma spôsob, ako hráme, no nemôžem sa umievať, pretože nedokážeme zbierať body. Sezóna je veľmi dlhá, musíme však tvrdo pracovať, aby sme nestratili kontrakt s lídrami," citovala Simeoneho agentúra AP.