XXL speváčka sa rozvalila na gauč úplne nahá: FOTKY nevhodné pre maloletých!

Speváčka Lizzo zverejnila v nedeľu na instagrame odhaľujúce fotky.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Na jednom zábere sedí 31-ročná Američanka na oranžovom gauči úplne nahá s prekríženými nohami a prsia jej zakrývajú iba vlasy. Na ďalšej fotke vidíme kľačiacu Lizzo, ako sa opiera o gauč. Tretí záber ukazuje, ako speváčka sedí na gauči s rozkročenými nohami a zahaľujú ju iba jej vlasy a ruky.

Ako informuje Etonline, k fotkám pridala popisok: "Nakresli ma ako tvoju francúzsku k**vu," čím referovala na postavu Rose z Titanicu. Na jej instagrame taktiež pribudlo video z tohto fotenia, kde sa nahá po štyroch približuje ku kameramanovi. Do popisku napísala: "Som na ceste," so žmurkajúcim smajlíkom.

Lizzo sa v septembri rozrozprávala o tom, prečo sa snaží ostať pozitívna v živote aj v tvorbe: "Je to mojím zámerom. Chcem sa cítiť dobre. Keď som bola mladšia, mala som priateľa, ktorý mi pomáhal s milovaním samej seba a hovoril: ´Vieš, musíš si nájsť čas na meditáciu a musíš jesť bagely so smotanou a musíš odpočívať.´ A ja som mu na to povedala: ´Ty si v tom taký dobrý. Si dobrý v tom, ako byť šťastný.´ A on odvetil: ´Som v tom taký dobrý iba preto, lebo som bol veľmi smutný. Potrebujem to.´"

S týmto výrokom sa stotožňuje: "Rovnako je to aj u mňa. Hudba je mojou terapiou, pretože som nemala ľahký život. A odmietam žiť tak aj naďalej."