Kto je favoritom volieb a kto môže prekvapiť?! Po slovách odborníkov niektorým zamrzne úsmev na tvári

Už je to spečatené. Do parlamentných volieb zostávajú necelé tri mesiace a práve uplynulý víkend bol posledným termínom na to, aby sa prihlásili všetky strany, ktoré sa chcú uchádzať o priazeň voličov.

Zatiaľ čo niektoré hnutia prekvapili výberom lídra, iné zostávajú v zabehaných koľajách. Nový Čas sa pozrel na to, aké šance na úspech vo voľbách majú jednotlivé strany - kto je favoritom a, naopak, kto bude musieť v kampani poriadne zabrať. Idú po prvenstve Nový Smer Otvoriť galériu Zdroj: anc Na prvom mieste sa aj po 20 rokoch od svojho vzniku usádza Smer. Práve v jeho prípade bude zaujímavé sledovať, či dokáže osloviť voličov so stratégiou, ktorú spustili v posledných dňoch - tzv. novým Smerom. Ten reprezentuje najmä premiér Peter Pellegrini, ktorý je aj jednotkou na kandidátke pred šéfom Robertom Ficom. „Drží si v súčasnosti 18 - 22 % a tie čísla sa výrazne nemenia. Keď sa pozrieme do minulosti, tak vidieť, že Smer mával v prieskumoch vždy o pár percent viac, ako reálne dosiahol vo voľbách. Súvisí to s tým, že má zmobilizovaných voličov a bez problémov prezrádzajú svojho favorita aj anketárom. Ostatné strany tak musia staviť na mobilizáciu svojich voličov a práve na tej sa ukáže, či sa niekto dokáže k dominantnej strane priblížiť,“ skonštatoval šéf prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích. Za ľudí a Progresívne Slovensko Otvoriť galériu Zdroj: anc Ako vyzývatelia Smeru v súčasnosti vyzerajú nové zoskupenia okolo Andreja Kisku (Za ľudí), Michala Trubana a Miroslava Beblavého (PS/SPOLU). História volieb na Slovensku ukázala, že aj pomerne jasné dvojky v prieskumoch môžu napokon pohorieť. „Pokiaľ vychádzame z trendov, tak počet voličov Smeru klesá. Nemyslím si však, že bude taký rapídny, aby nevyhrali voľby,“ uvádza politológ Tomáš Koziak. Myslí si, že na strane opozície je príliš veľa subjektov, ktoré sa budú byť o toho istého voliča. „Očakávam však, že Smer zo súčasných 18 % ešte klesne a reálne druhým bude Kiskova strana, ktorá začala kampaň skôr a má potenciál na rast,“ dodal. Hřích z AKO uvažuje, že práve mobilizácia ukáže, kto z tejto trojice vyhrá voľby. Otázniky Sme rodina Otvoriť galériu Zdroj: anc Kollárovi sa v minulých voľbách podarilo dostať do parlamentu len za pár mesiacov, keďže Sme rodina vznikla v decembri a v marci už boli voľby. „Teraz sa po sérii neúspechov v prezidentských či európskych voľbách vracajú k osvedčenej stratégii - stavili na Borisa Kollára. Ten je aj na bilbordoch a zdá sa, že je to jediná záruka toho, že strana sa dostane cez 5 %,“ podčiarkol Hřích. Most Híd a SNS Otvoriť galériu Zdroj: anc Strany súčasnej vládnej koalície postupne voličov v prieskumoch strácajú. Most sa zastavil hlboko pod hranicou zvoliteľnosti a SNS má na svojej strane približne 7 % Slovákov. „V prípade maďarských strán je veľmi zlé, že sa nedokázali dohodnúť. Ešte pred pár týž­dňami bolo päť subjektov. Teraz sú síce dva celky - jeden okolo Mostu a druhý okolo SMK, ale nevyzerá to pre nich dobre. Obe skupiny už totiž súperia aj s tradičnými slovenskými stranami, ktoré im začali odčerpávať voličov,“ hovorí Hřích z AKO. Koziak si myslí, že výsledok SNS bude závisieť aj od rétorických schopností jej predsedu Andreja Danka. „Teraz hrá proti nemu to, že už nie je nová tvár a voliči ho poznajú,“ myslí si Koziak. Čierne kone Obyčajní ľudia, SaS a KDH Otvoriť galériu Zdroj: anc Trojica strán to má podľa prieskumov ťažké po príchode nováčikov na politickú scénu. „KDH po minulých voľbách vie, že musí mať veľký finiš. Bez toho môže opäť skončiť mimo parlamentu. Hlina stavil na umiernenú konzervatívnu stranu a tu bude zaujímavé sledovať, či osloví viac priaznivcov ako napríklad Harabin alebo Kotleba. Pri hnutí Igora Matoviča je dôležité, akú bude mať kandidátku. Ak tam bude mať silné osobnosti, opäť je možné čakať prekvapenie,“ vysvetľuje Hřích. Koziak dodáva, že otázna je najmä SaS, ktorá to hrá čisto na pravicového voliča: „Došlo k veľkému odčerpaniu voličov a Sulík sa bude musieť veľmi snažiť, aby sa odlíšil od ostatných.“ Dobrá voľba a Vlasť Otvoriť galériu Zdroj: anc Dvojica nováčikov sa v prieskumoch umiestňuje pod hranicou zvoliteľnosti. Koziak si myslí, že navrch má Vlasť Štefana Harabina. „Je to najmladšia strana a on čerpá poznateľnosť z prezidentských volieb. Nepochovával by som ho, lebo má nevyspytateľného voliča a potenciál rásť. Brať bude najmä ĽSNS, ale aj SNS a Smeru, ktorých voliči môžu byť už unavení,“ tvrdí Koziak. Podľa analytika Hřícha závisí od tvrdej kampane v novom roku, ako dokážu k sebe naviazať elektorát. „Nie je vylúčené, že zaberú, a videli sme už pri Kollárovi v minulých voľbách, že nie je vôbec rozhodujúce, kedy strany vznikli,“ uzavrel. Kuriozity Demokratická strana - Lídrom je Jozef Rajtár a kandidátka je poskladaná z odídencov z SaS, ktorí sa nedohodli na spoločnom postupe s inými stranami. Hlas ľudu - Odídenec od Borisa Kollára Peter Marček si založil vlastnú stranu, ktorá však úspechy nežne. Na jej kandidátke má byť aj Martina Šimkovičová. Magyar Közösségi Összefogás (Maďarská komunitná spolupatričnosť) - Ide o blok viacerých maďarských strán, ktoré sa združili okolo SMK. Povedie ich Gyula Bárdos. Máme toho dosť! - Nespokojní farmári si tiež založili vlastnú stranu. Do volieb postavili ako jednotku Františka Oravca. Socialisti.sk - Do ďalších volieb sa chystá aj Eduard Chmelár, ktorý neuspel v prezidentskej kampani.