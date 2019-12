Zvrat v hodine dvanástej: Prečo banka odsunula predaj nehnuteľností milionára Duča?

Nastala zmena! V pondelok sa mali dražiť dve nehnuteľnosti podnikateľa a bývalého krajského poslanca Štefana Duča (54) za vyše 4,2 mil. €. Ide o vinárstvo v tokajskej oblasti a polikliniku v Trebišove. Dražby však v hodine dvanástej dostali nový termín.

Ešte minulý týždeň na stránke košickej dražobnej spoločnosti medzi aktuálnymi dražbami 2. decembra figurovali obe Dučove nehnuteľnosti. Prakticky z večera do rána sa však objavila informácia, že termín dražby nie je stanovený. A to v čase, keď sa blíži pojednávanie Špecializovaného súdu v Banskej Bystrici, ktorý už tohto Zemplínčana za megapodvody odsúdil na 11 rokov väzenia. Rozsudok však zatiaľ nie je právoplatný. Konateľ košickej spoločnosti Dražobník Michal Sedlačko uviedol, že obe dražby posunuli na január.

Na otázku Nového Času, prečo od toho upustili, stroho odvetil: „Na pokyn banky.“ Tou je Poštová banka, ktorú sme oslovili s otázkou, či im neprekáža, že znalecký posudok na vinárstvo v dražbe vykonal ten istý človek, ktorý bol stavebným dozorom. „Spadá to pod bankové tajomstvo, preto nie sme oprávnení poskytnúť informácie o konkrétnych záležitostiach. Banka však pri vykonávaní bankových obchodov postupuje vždy obozretne pri vynaložení odbornej starostlivosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi,“ informovala hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.

Na možný konflikt záujmov sme sa pýtali i samotného znalca Miroslava Vaška. „Stavbu absolútne poznám a posudok som vypracoval nestranne. Ak by to robil niekto iný, nemal by o stavbe toľko informácií ako ja. Posudok je nezaujatý, urobený zodpovedne, som znalec s 30-ročnou praxou,“ povedal. Duč s novinármi dlhodobo nekomunikuje a aj vlani na súde len skonštatoval, že do rozhodnutia súdu sa nebude vyjadrovať.