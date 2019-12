Kríza Montrealu Canadiens pokračuje: Klub prehral ôsmy zápas za sebou

Hokejisti Montrealu Canadiens momentálne zažívajú výsledkovú krízu v zámorskej NHL. Hráči kanadského tímu nevíťazili v ostatných ôsmich súťažných vystúpeniach a zosunuli sa tabuľkou Východnej konferencie mimo priečok zaručujúcich účasť v play-off. Počas nepriaznivej série boli viackrát blízko k plnému bodovému zisku, ale nezvládli koncovky duelov. Podobne to bolo aj v nedeľu proti Bostonu Bruins, keď do 47. minúty viedli a napokon prehrali 1:3.

"Hrali sme solídny hokej, prvých 47 minút. Veľmi potrebujeme vyhrať. Musíme sa vrátiť domov a nájsť cestu k tomu, aby sme konečne uspeli," povedal tréner Claude Julien, na ktorého nadviazal kapitán Shea Weber. "Je náročné nájsť sebadôveru v situácii, v akej sa nachádzame. Sme však nútení nájsť nejaké riešenie. Sme jediní, ktorí si môžeme v tejto situácii pomôcť," cituje ho oficiálny web NHL.

Hráči Montrealu zažili v minulosti aj dlhšiu šnúru prehier. Klubovým rekordom je negatívna séria z ročníka 1925/1926, kedy sa nedočkali víťazstvá v dvanástich dueloch za sebou. Kouč Julien napriek výsledkovému trápeniu vidí v hre svojich zverencov zlepšenie. "Pozitíva sú, ale nemôžem sa postaviť pred novinárov a povedať fanúšikom, že som šťastný, pretože nevíťazíme. Oni chcú víťazstvá a nezaoberajú s tým, či sa v tíme niečo zlepšuje," doplnil.

Canadiens sa v najbližších dvoch dueloch predstavia pred vlastnými fanúšikmi. V utorok privítajú hráčov New Yorku Islanders a vo štvrtok vyzvú hokejistov Colorada Avalanche so snahou vrátiť sa na víťaznú vlnu. "Aké sú na naše možnosti na zlepšenie sa? Potrebujeme strieľať viac gólov ako súperi. Je to úplne jasné," odkázal Weber.

Negatívne výsledky kanadského tímu nevplývajú na individuálne výkony slovenského útočníka Tomáša Tatara. Čerstvo 29-ročný rodák z Ilavy je najproduktívnejším hráčom Montrealu, keď v 27 zápasoch nazbieral 24 bodov (9+15).