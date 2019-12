Zdrvená Marcela: Mirio († 11 m.) zomrel na moje narodeniny! Mamička zvažuje tvrdé kroky proti nemocniciam

Krutý osud, ktorý doslova trhá srdce! Drobučký Mirio vydržal do mamičkiných narodenín a potom odišiel do nebíčka.

Marcela z Komárna tak namiesto šťastia prežíva obrovskú bolesť a žiaľ. V sobotu presne na svoje 40. narodeniny prišla o svojho jediného vytúženého synčeka. Malý anjelik bojoval o život v hrozných útrapách 11 mesiacov. Nešťastná mamička je preto rozhodnutá, že jeho smrť nenechá tak a chce podniknúť patričné kroky proti nemocniciam.

Maličký Mirio akoby tušil, že to bude naposledy. Ešte po­čkal na príchod svojej mamičky Marcely a starých rodičov a v sobotu okolo poludnia naposledy vydýchol. „Narodila som sa 30. novembra a môj synček sa presne v tento deň so mnou rozlúčil. Bol veľmi vysilený a slabý, no zároveň taký silný človiečik, že vydržal do nášho príchodu. Vedel, že ma za ním v noci nepustia, cítil to a po­čkal, aby sa rozlúčil,“ hovorí nešťastná Komárňanka.

Pripravuje sa na pohreb

Namiesto narodeninovej oslavy v kruhu rodiny a nakupovania vianočných darčekov pre vytúženého synčeka teraz Marcela pripravuje jeho po­hreb, ktorý sa bude konať túto stredu. Zároveň plánuje stretnutie s právnikom, aby mohla podniknúť kroky proti zdravotným zariadeniam. „Z nemocnice som si bola vyzdvihnúť časť Miriovej zdravotnej dokumentácie. Viac sa budem vyjadrovať až po pohrebe môjho dieťatka, na ktorý sa teraz koncentrujem,“ doplnila zronená Marcela s tým, že práve dnes čaká na prevoz telíčka svojho anjelika.

A to ešte pred pár dňami plánovala Miriov prevoz do nemocnice v zahraničí, kde by mu vedeli pomôcť. V piatok sa však zdravotný stav chlapčeka rapídne zhoršil. „Nastal u neho rozvrat vnútorného prostredia a zlyhávajú mu obličky. Dialýza vraj nie je možná v jeho stave,“ plakala Marcela a tvrdila, že ju napriek týmto prognózam nevpustili v noci za bábätkom. „Podľa nich môj syn zomiera a ja nemôžem byť pri ňom, držať ho za ruku a rozlúčiť sa?“ nechápala zdrvená žena, ktorá sa k nemu dostala až v sobotu pár hodín pred smrťou.

Čo hovorí nemocnica?

Podľa hovorkyne Dany Kamenickej Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) odmieta nepravdivé informácie, ktoré sa šíra na sociálnych sieťach. „Práve naopak, robili sme maximum pre dieťa aj matku. Celých 11 mesiacov bola matka dieťaťa ubytovaná v nemocnici a vždy aj mimo určených hodín, keď to situácia umožnila, bola pri svojom dieťati,“ uviedla.

Ako dodala, personál kliniky bol v nepretržitom kontakte s matkou a počas tých 11 mesiacov, vždy keď sa situácia zmenila, bola informovaná a urgentne privolaná k dieťaťu. „Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) je špecifické pracovisko, kde rodič nemôže byť sústavne pri svojom dieťati, aj v noci z piatka na sobotu prijali lekári tri deti s potrebou intenzívnej terapie vrátane resuscitácie. Ak by sa situácia počas noci zmenila, mama by bola okamžite privolaná, na čom sa spoločne dohodli,“ poopravila Kamenická vyjadrenie z predošlých dní s tým, že sa snažia rodičom zabezpečiť ubytovanie priamo v nemocnici, aby boli pri svojom dieťati čo najbližšie.

„Lekári sú tak s rodičmi v kontakte, informujú ich a môžu byť kedykoľvek, aj v noci, ak sa čokoľvek zmení, okamžite pri svojom dieťati. Tak to bolo aj v medializovanom prípade. Posledné hodiny života dieťatko prežilo s mamou a v kruhu najbližšej rodiny,“ uzavrela Kamenická.

Miriova diagnóza

Mirio sa narodil v novozámockej nemocnici cisárskym rezom v 27. týždni ako 1 180-gramové a 37 cm dlhé, ale zdravé dieťatko. Bol kŕmený umelým mliekom, lebo matka o svoje prišla. Zdalo sa jej, že ho dostáva veľa, no lekárom dôverovala. Po 11 dňoch sa ocitol chlapček v kritickom stave, previezli ho do nemocnice v Bratislave. Rozvinulo sa u neho vážne ochorenie črievok - nekrotická enterokolitída. Museli ho niekoľkokrát operovať. Jeho telíčko neskôr skolabovalo, opuchla mu hlavička. Po 11 mesiacoch zomrel.