Rozvádzajúca sa Gottová dostala ďalšiu ranu: Dominika môže prísť o strechu nad hlavou

Posledný klinec do rakvy! Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) Dominika (46) koncom minulého týždňa ohlásila, že sa rozvádza so svojím fínskym manželom Timom Tolkkim (53).

Peklo, ktoré jej muzikant spôsobil, vyvrcholilo najnovším oznámením exekútora. Dominikine problémy v manželstve s Timom sa vystupňovali minulý piatok jej oznámením, že sa chce dať rozviesť. Okrem iných záležitostí medzitým vyplávali na povrch informácie, že ju mal Tolkki podvádzať s mladou Mexičankou a predať niekoľko Gottovej cenností a darčekov. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Do toho teraz prišla blondínka na to, že dvojici pre neplatenie nájmu hrozí vysťahovanie z domu na okraji Helsínk, v ktorom žijú. Dominika sa to pritom mala dozvedieť úplnou náhodou. „Triedila som noviny a našla som medzi nimi list, že Timo pol roka neplatil nájomné a že ak ho neuhradíme, vysťahujú nás. Dlh je v prepočte asi 200-tisíc českých korún (približne 7 835 eur, pozn. red.),“ povedala Gottová denníku Blesk.

Podľa Blesku je teda možné, že maestrova dcéra by sa zo severu Európy vrátila domov. „Mám tu dobrú prácu a nechce sa mi ju opúšťať. Vôbec však neviem, ako to s bývaním vyriešiť, takže všetko je možné,“ uzavrela Gottová.