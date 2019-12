Andrej Sekera sa rýchlo zaradil medzi lídrov tímu Dallas Stars: V Texase sa žije ľahšie ako v studenom Edmontone

Príjemná zmena. Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera (33) po uplynulej sezóne zamieril v rámci NHL z klubu Edmonton Oilers do tímu Dallas Stars. Chladné kanadské mesto vymenil za zväčša slnečný Texas a pochvaľuje si skvelú organizáciu i svoje postavenie v mužstve, ktorému sa po slabšom úvode sezóny začalo dariť aj výsledkovo.

? Ako ste spokojný v novom pôsobisku?

- Zatiaľ som veľmi šťastný. Hrám veľa, čo je pre mňa najdôležitejšie. Tréner mi dôveruje a po slabšom úvode sa nám navyše začalo aj celkom dariť, čo je to hlavné pozitívum.

? Na začiatku sezóny ste z deviatich zápasov vyhrali len jeden, no v závere novembra ste 7-zápasovou víťaznou sériou vyrovnali klubový rekord. Kde nastal obrat k lepšiemu?

- V úvode sme hrali trošku rozlietane, no našťastie sme rýchlo zistili, že takto to v tejto lige nefunguje. Každý z nás sa pozrel do zrkadla a začali sme hrať tak, ako by sme mali i chceli. Začalo sa nám dariť a myslím si, že sme už pôsobili na ľade ako správne mužstvo.

? Patríte medzi najskúsenejších hráčov Stars. Aká je vaša pozícia v tíme?

- Som tu hlavne pre podporu obrany, aby som pomáhal mladým chalanom a posielal puky do útoku. Keď hrám s Romanom Polákom, mám skôr defenzívne úlohy.

? Zámorské médiá pred sezónou zaradili Dallas do okruhu TOP favoritov na Stanley Cup. Ako vidíte teraz jeho šance?

- Myslím si, že ak budeme hrať tak, ako v novembri, tak tam šanca určite je. Je jasné, že sezóna je dlhá, no ak pri tom zostaneme, máme veľkú šancu na úspech.

? Organizácia Stars patrí k najkvalitnejším v NHL, Jaromír Jágr rád spomína na luxus v klubovom lietadle, ktoré využívali aj basketbalisti Dallasu. Platí to stále?

- Majiteľ basketbalového klubu má dve lietadlá. Jedno používajú oni a jedno my. Keď niekedy naše nestíha, cestujeme aj lietadlom klubu NBA. Samozrejme, že sedačky sú tam trošku väčšie. (smiech)

? Aký je v Texase záujem o hokej?

- Chodí na nás veľa ľudí a hlavne po tom, čo chalani dokázali minulú sezónu, popularita ešte vzrástla. Dallas má všetky hlavné športy, ako basketbal, bejzbal, americký futbal i klasický futbal. A keď sa víťazí, ľudia tu chodia na všetko.

? Chladný Edmonton ste vymenili za oveľa teplejšiu destináciu. Je to aj v tomto smere príjemnejšie?

- Hlavne pre rodinu je to fajn. Nemusíme byť počas zimy zavretí v dome, ale môžeme chodiť po parkoch a hlavne, keď som doma, dá sa niečo robiť aj vonku.

? V produktivite je u vás druhý ešte len 20-ročný obranca Miro Heiskanen. Ako vnímate tento fínsky talent?

- Je to skvelý korčuliar i hokejista celkovo. Je vidieť, že fínska hokejová škola je niekde úplne inde. Hoci je veľmi mladý a len druhý rok hrá v NHL, bude z neho, ak už aj teraz nie je, jeden z najlepších obrancov ligy!

? A čo Alexander Radulov, ktorý si na Slovensku získal popularitu ako súper Slovana v KHL?

- Veľmi dobrý chalan. Je s ním veľká sranda, ale keď vykorčuľuje na zápas, je to pre neho biznis. Tvrdo bojuje v každom striedaní a zmení sa na ozajstného pitbula na ľade!