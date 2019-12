Tréner Senice Ščasný: Rasisti nadávali mojim hráčom do čokolád a kakaa!

Rasizmus vo futbale neobchádza ani Slovensko! Vo víkendovom zápase Fortuna ligy Zlaté Moravce – Senica (0:0) ho pocítili niektorí hráči hostí. Z riedko zaplneného hľadiska ich častovali pokrikmi, ktoré sú za hranicami slušnosti i zákonnosti.

Tréner Záhorákov Michal Ščasný na to po zápase poukázal. „Toto som ešte nezažil. Pár zakomplexovaných jednotlivcov, ktorí boli asi najďalej v Nitre, urážalo počas zápasu mojich hráčov. Z tribúny nad lavičkami mužstiev im nadávali do čokolád a kakaa. Bolo to úbohé,“ povedal pre Nový Čas.

Žiaľ, nejde o ojedinelý jav na našich štadiónoch. Prejavy rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie sa vkradli aj do slovenského futbalu. „Niektorí ľudia si takto vybíjajú svoje emócie, lebo sú celý týždeň zatvorení doma. Je však choré útočiť na farbu pleti.“

Generálneho manažéra tímu Zlatých Moraviec Mareka Ondrejku zaskočila situácia okolo zhruba desaťminútových urážok z tribúny. „Nechápem to. Sedel som s kolegami vo VIP-ke, ktorá je tiež nad hráčskymi lavičkami, ale nepočuli sme žiadne rasistické pokriky. Ak by sa tak stalo, boli by sme prví, ktorí by sa ospravedlnili trénerovi a celému mužstvu súpera. Klub kvôli správaniu sa našich fanúšikov nikdy nedostal pokutu. My máme tiež v kádri dvoch Brazílčanov,“ povedal nám.

Delegát podľa trénera Ščasného nepríjemnú udalosť do zápisu neuviedol. „Klub za to nemôže, lebo nevychováva ľudí. Po zápase som na to upozornil preto, aby si to inkriminovaní ľudia prečítali a zamysleli sa nad sebou, akí sú sprostí.“ Český kouč momentálne deviateho mužstva Fortuna ligy dodal, že generálny manažér Zlatých Moraviec sa jemu i tímu Senice včera v mene klubu ospravedlnil.