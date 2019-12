Svitko sa chystá na jedenástu Rely Dakar: Na motorku mal viac času

Slovenský motocyklista Štefan Svitko (37) sa chystá už na jedenástu účasť na Rely Dakar, no čaká naňho úplne nové dobrodružstvo.

Podujatie vo svojom 42. ročníku premiérovo zavíta do Saudskej Arábie, kde sa od 5. do 17. januára uskutoční tucet etáp.

Svitko debutoval na Dakare v roku 2010 trinástym miestom. Životný výsledok dosiahol v roku 2016, keď skončil na druhej pozícii a pripísal si aj jedno etapové víťazstvo. Pri predchádzajúcom štarte musel odstúpiť v ôsmej etape pre technické problémy, no mesiac pred ďalšou edíciou verí, že v novej destinácii môže atakovať svoje najlepšie umiestnenia.

"Určite to bude výhoda pre privátnych jazdcov, ako som ja. Neboli tam žiadne fabriky, Južnú Ameriku už mali zmapovanú. Itineráre dostaneme až 30 minút pred štartom etapy, takže sa nestihnú dostať k informáciám, ktoré si dopisovali do poznámok. Teraz by tam takéto veci nemali byť, je to pre všetkých nové. Novinka je, že počas etapy môže snežiť, v noci bude mínus päť a cez deň aj tridsať stupňov Celzia. Budú veľké tepelné výkyvy," povedal 37-ročný Svitko, ktorého už organizátori po desiatich účastiach oficiálne označujú za legendu podujatia.

Úvodná etapa sa začne v Džidde na západnom pobreží Saudskej Arábie pri Červenom mori. Trasa prevedie pretekárov väčšinou najväčšej krajiny Blízkeho východu. Na programe je 7500 kilometrov vrátane 5000 km rýchlostných skúšok, z ktorých bude päť dlhších ako 450 km. Trištvrte rely sa pôjde na rôznych druhoch piesku, 11. januára bude voľný deň v Rijáde, cieľ čaká o šesť dní neskôr v megakomplexe Qiddiya v hlavnom meste. Pôvodne africký Dakar zamieri do nového prostredia po jedenástich rokoch v Južnej Amerike.

"Do Čile, Peru išli továrne trénovať mesiac dopredu. Vďaka podmienkam by sme sa mohli vyrovnať továrenským jazdcom, budem mať väčšie šance umiestniť sa v popredí. Budú veľmi dlhé etapy, ostré kamene, hovorí sa, že vyhrá jazdec, ktorý si ušetrí pneumatiky," dodal Svitko.

Po pondelňajšej tlačovej konferencii v Bratislave sa presunie na kondičný tréning do Tatier: "Určite chcem niečo vymyslieť aj na motorke, aj keď mrzne, na piesku sa dá stále jazdiť. Keď chcem zabojovať, musím aj trénovať, zima mi nesmie prekážať. Tridsiateho prvého decembra letíme z Viedne priamo do Saudskej Arábie, 1. januára bude vykládka z lode, jeden deň sa povozím na motorke, 3. a 4. januára budú previerky v danú hodinu pre každého, jeden deň pred štartom bude voľno."

Slovenský reprezentant sa opäť bude spoliehať na motocykel KTM 450 Rally Replica, dostal číslo 19. "Motorka je nachystaná, máme výhodu, že tento rok bola skôr, získali sme čas na jej prípravu. Niečo budeme dorábať aj na mieste. Nikdy nehovorím, že je niečo na sto percent, mysleli sme si to minule, ale nebolo to tak. Do stroja, najmä do dnešnej elektroniky nevidíme, ale ideme tam urobiť čo najlepší výsledok," povedal tradičný Svitkov mechanik Zlatko Novosád, okrem tohto dua má tím ďalších štyroch členov.

Výsledky Štefana Svitka na Rely Dakar:

2019: odstúpenie v 8. etape

2018: odstúpenie v 10. etape

2017: 25. miesto

2016: 2. miesto (1 etapové víťazstvo)

2015: 5. miesto

2014: 9. miesto

2013: odstúpenie v 12. etape

2012: 5. miesto

2011: odstúpenie v 8. etape

2010: 13. miesto