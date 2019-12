Pellegrini na samite OSN: Slovensko vyčlenilo ďalšie 2,5 miliardy € na ochranu klímy

Slovensko rozumie potrebe konať v súvislosti s klimatickými zmenami a je na potrebnú transformáciu na ochranu klímy pripravené.

Preto sme zvýšili ambície a podporujeme urýchlenie činnosti na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, stratégia rozvoja nízkouhlíkových technológií by mala byť hotová začiatkom roka. Vyhlásil to v pondelok slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na klimatickom samite OSN (COP25) v španielskom Madride.

"Slovensko už tieto ambície premieta do strategického plánovania, obzvlášť do nášho energetického a klimatického plánu do roku 2030 a stratégie rozvoja nízkouhlíkových technológií do roku 2050. Táto stratégia by mala byť hotová začiatkom nasledujúceho roka," povedal premiér s tým, že Slovensko podporuje plán urobiť z Európy prvý uhlíkovo neutrálny kontinent.

Poukázal na to, že Slovensko sa rozhodlo znížiť produkciu elektriny z uhlia, čo povedie k postupnému ukončeniu ťažby hnedého uhlia v niektorých regiónoch. Premiér zároveň zdôraznil potrebu sociálneho zabezpečenia regiónu po odstavení baní.

Rovnako avizoval zvýšenie cieľov v oblasti zníženia obchodovania s emisiami z 12 na 20 percent do roku 2023. Poukázal aj na snahu zvýšiť ciele v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie do roku 2030.

Predseda vlády tiež avizoval, že Slovensko sa rozhodlo vyčleniť ďalších 2,5 miliardy eur na investície do zmeny klímy a životného prostredia. "Medzinárodne tento rok prvýkrát Slovensko prispelo do Zeleného klimatického fondu a plánuje v ňom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch," poznamenal Pellegrini.

Pellegrini v tejto súvislosti vyzval na spoločný postup. "Boj proti zmene klímy si bude vyžadovať silné partnerstvá od globálnej po miestnu úroveň a vo všetkých odvetviach. Nesmieme pripustiť, aby strach zo straty politickej popularity alebo zisku z podnikania bol väčší ako všetky racionálne argumenty," zdôraznil.

Poznamenal, že opatrenia v oblasti klímy vytvárajú nové príležitosti, ktoré môžu byť ziskové a nemusia spomaľovať ekonomický rast. "Náš svet má zdroje, technológie a vedomosti na riešenie problémov súvisiacich s klímou a trvalo udržateľným rozvojom," dodal s tým, že je potrebné zmeniť nastavenie mysle a spojiť sa v tejto výzve na zmenu. "Môžem vás uistiť, že Slovensko je pripravené na túto premenu," deklaroval.

Pellegrini po svojom vystúpení pri okrúhlom stole s ostatnými svetovými lídrami pre médiá skonštatoval, že z krajín V4 bolo Slovensko jediné, ktorého predstaviteľ na stretnutí deklaroval, že chce byť súčasťou krajín, ktoré by mohli byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálne. Premiéra mrzí, že na spoločnom rokovaní neboli zástupcovia najväčších znečisťovateľov ovzdušia, ako sú Čína a USA. "Ak neprídu na spoločnú palubu, naše iniciatívy sa minú účinkom," dodal s tým, že za Slovensko informoval aj o nepopulárnych rozhodnutiach, ktoré sa prijali.