TOTO si futbal nepamätá: Gómez prišiel o hetrik, všetky góly mu zrušilo video!

Bývalý nemecký futbalový reprezentant Mario Gómez (34) sa od nedele považuje za autora prvého neregulérneho hetriku v histórii.

Útočníkovi Stuttgartu rozhodca v zápase druhej ligy so Sandhausonom po konzultácii s videom neuznal ani jeden z troch gólov, čo medailista z majstrovstiev sveta i Európy ťažko niesol a technológiu podrobil kritike.

"Ten systém je v súčasnosti úplne na hovno. Pre nás útočníkov je to katastrofa," rozčuľoval sa Gómez po zápase, ktorý jeho tím prehral 1:2.



Nemecký reprezentant sa v Sandhausene trafil v 10. minúte, v tretej nastavenej minúte prvého polčasu a ešte v 71. minúte - ani jeden gól mu však rozhodca neuznal. Zakaždým bol totiž Gómez podľa videa v minimálnom ofsajde.



"Rozhodca mi trikrát povedal, že to boli tri centimetre. A ja sa pýtam, či s technikou, ktorú máme, skutočne dokážeme tri centimetre rozpoznať. Keď je kamera namierená v uhle 45 stupňov, ako to môžu vidieť?" hneval sa Gómez.

Bývalý hráč Bayernu Mníchov, Florencie, Besiktasu či Wolfsburgu bol pritom najprv priaznivcom videa, to sa však postupom času zmenilo.dodal Gómez a svoje tri neuznané góly označil za prvý neregulárna hetrik v histórii.