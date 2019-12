Nový trend v zámorskej NHL: Prečo tímy šetria brankárske jednotky?

Chcete získať Stanleyho pohár? Potrebujete mať oddýchnutého brankára, ukazujú štatistiky z uplynulých sezón v zámorskej NHL.

Tímy, ktoré v predchádzajúcich piatich ročníkoch dokráčali k vytúženej trofeji, dopriali svojej gólmanskej jednotke v základnej časti vždy menej ako šesťdesiat duelov. Rovnako aj brankári troch z piatich finalistov sa nedostali cez túto hranicu.

"Ako hráč zbožňujem byť súčasťou zápasu, ale je náročné nájsť presnú porciu zápasov, ktorá je pre brankára v základnej časti ideálna. Myslím si, že v súčasnosti sa táto téma rieši viac ako kedykoľvek predtým," hovoril trojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Pittsburghom Penguins Marc-André Fleury. Skúsený Kanaďan odchytal pri premiérovom triumfe 61 z 82 zápasov v základnej časti, v ostatných dvoch prípadoch si pripísal 58 resp. 34 štartov.

Éra, počas ktorej Martin Brodeur pravidelne odchytal v základnej časti viac ako sedem desiatok zápasov a následne doviedol mužstvo k celkovému prvenstvu je dávno preč. Uvedomujú si to aj v Bostone, kde k fínskej jednotke Tuukkovi Raskovi angažovali pred štartom uplynulej sezóny Slováka Jaroslava Haláka. Rask s Halákom si v ročníku 2018/2019 rozdelili porciu duelov v základnej časti takmer rovnomerne, ale v play-off dostával priestor iba 32-ročný Fín a Boston takmer doviedol k ďalšiemu Stanleyho poháru.

"Určite je to súčasný trend, aby si brankári rozdelili viac času. Je to však náročná vec, pretože brankárska jednotka berie aj osem alebo deväť miliónov dolárov za sezónu a vy chcete, aby chytala. Na druhej strane, ak chcete vyhrať, musíte si svoje rozhodnutie dobre premyslieť. Ak váš brankár odchytá v základnej časti 70 zápasov, zvládne ďalších 25 v play-off na rovnakej úrovni? Namiesto toho mu radšej dáte priestor v 45 alebo 50 dueloch, aby bol pripravený na vyraďovaciu časť," uviedol Rask, ktorého slová potvrdzuje aj fakt, že úradujúci šampión zo St. Louis postavil v minulej sezóne počas základnej časti Jordana Binningtona do bránky iba v 32 stretnutiach.

Brankári v NHL sa zhodujú, že pôsobenie v profilige je oproti predošlým rokom náročnejšie. Vplývajú na to dva faktory - vyšší celkový počet striel v zápasoch a viac duelov, ktoré po sebe nasledujú bezo dňa oddychu. "V súčasnosti majú gólmani viac práce. Obrancovia si nemôžu dovoliť hákovanie či držanie, aby neboli vylúčení, a tak dochádza k tvorbe väčšieho množstva šancí. Tímy zároveň trávia viac času v útočnom pásme. Ak aj nečelíte strelám, musíte byť neustále v pozore," prezradil Brian Elliott z Philadelphie Flyers.

Najlepšie platení muži v maskách v lige majú sťaženú situáciu. Carey Price z Montrealu Canadiens poberá v aktuálnej sezóne 10,5 milióna amerických dolárov a Sergej Bobrovskij z Floridy Panthers iba o pol milióna USD menej. Ich zamestnávateľa preto chcú, aby boli v bránkovisku čo najčastejšie. "Boli by sme radi, keby sme mali Prica v bránke v každom zápase, ale nie je to reálne. Musíme mu dopriať pár dní oddychu aj od tréningu," vravel tréner "Habs" Claude Julien.

Pre všetky organizácie zostáva prvoradý tímový úspech. Jednotliví gólmani si preto musia byť vedomí svojej pozície v klube a podradiť všetko spoločnému cieľu. "Každý chce hrať, ale čím ste starší, tým jednoduchšie si uvedomíte, že hokej nie je len o vás. Musíte si povedať, že neoddychujete pre seba, ale dobro tímu," doplnil Rask.