Slovensko zahalila prvá biela prikrývka: Kalamita aj romantické zábery čitateľov!

Pondelkové ráno a sneženie na väčšine územia Slovenska sa podpisujú pod komplikácie v doprave. Na vjazdoch do veľkých miest je doprava spomalená, tvoria sa kolóny.

Tí, ktorí v pondelok ráno smerovali do Bratislavy v smere zo Záhoria, si na diaľnici D2 počkali 20 minút, v smere z Chorvátskeho Grobu bolo zdržanie 30-minútové. Kolóny a zdržanie sa ráno týkali aj východoslovenských metropol, na vjazde do Prešova zo Sabinova sa v kolóne zdržali šoféri približne 40 minút, kolóna sa vytvorila v dôsledku nehody aj na Sečovskej ceste v Košiciach.

Kým z prvej snehovej pokrývky na začiatku decembra majú vodiči a cestári hlavy v smútku, naši čitatelia ju vnímali z tej pozitívnejšej stránky. Na fotografiách od Veroniky, Patrícia či Moniky vidieť romantickú idylku, ktorá je neoodeliteľnou súčasťou Vianoc. Je o to vzácnejšia, že v posledných rokoch vídame snehu menej a menej...

Počasie na pondelok:

Počasie u nás ovplyvňuje tlaková níž. Je zamračené a na mnohých miestach hlásia sneženie. Teploty nestúpnu na viac ako -2 až 3 stupne C. Na západnom Slovensku prevažne zamračené a sneženie. Najnižšie ranné teploty -1 až -4 a najvyššie denné 0 až 3 stupne C. Na strednom Slovensku prevažne zamračené a sneženie. Najnižšie ranné teploty -2 až -7 a najvyššie denné -2 až 2 stupne C. Na východnom Slovensku prevažne zamračené a sneženie. Najnižšie ranné teploty -2 až -6 a najvyššie denné -2 až 2 stupne C.