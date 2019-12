Exmoderátorka Kormúthová ukázala svoje druhé ja: Facky a zaťaté päste!

Exmoderátorka Kristína Kormuthová parí k ženám, ktoré sa o seba príkladne starajú a do spoločnosti vždy chodia tip-top upravené. Sexi tmavovláska si však nepotrpí len na dokonalý vzhľad a trendy oblečenie, no stráži si aj svoje krivky. Tie nedávno predviedla na krste nového DVD fitnesky Zory Czoborovej, a tak nás zaujímalo, či za dokonalú postavu vďačí práve cvičeniu so Zorou. Takúto odpoveď by ste zrejme od krehkej tmavovlásky nečakali.