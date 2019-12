Slovenské mestá zasypal prvý sneh, komplikuje dopravu: Nehody a kolóny!

Zima udrela plnou silou!

December so sebou priniesol aj prvú snehovú nádielku. Predpovede meteorológov sa naplnili a v pondelok viaceré slovenské mestá zahalila biela pokrývka. Podľa aktuálnej mapy SHMÚ sneží na mnohých miestach západného Slovenska, ale aj v strednej a východnej časti krajiny.

Nasnežilo aj u vás? Pošlite nám fotky na tip@novycas.sk

Otvoriť galériu Sneží na viacerých miestach Slovenska. Zdroj: SHMÚ prevažne zamračené počasie a na mnohých miestach snežiť, na krajnom juhozápade môžeme očakávať aj dážď so snehom alebo dážď. Popoludní budú od západu postupne ustávať zrážky a bude sa zmenšovať oblačnosť. Platí výstraha pred snehovými jazykmi.

Sneženie komplikuje dopravu

Horský priechod Donovaly je pre sneženie uzavretý pre dopravu nad 10 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk

Cestári takisto informujú o tom, že z dôvodu silného sneženia je znížená dohľadnosť na 100 m na diaľnici D1 v úseku Poprad - Levoča a v lokalitách Haniska a Sekule. "Na ceste III. triedy medzi Myjavou a Krajným je miestami zľadovatený sneh," dopĺňajú. Cesty na území Slovenska sú zjazdné, na značnej časti územia je ich povrch pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého a miestami utlačeného snehu do 1 - 2 centimetrov.

Pondelkové ráno a sneženie na väčšine územia Slovenska sa podpisujú pod komplikácie v doprave. Na vjazdoch do veľkých miest je doprava spomalená, tvoria sa kolóny. Podrobnosti prináša Zelená vlna RTVS.

Tí, ktorí smerujú do Bratislavy v smere zo Záhoria, si na diaľnici D2 počkajú 20 minút, v smere z Chorvátskeho Grobu je zdržanie 30-minútové. "Vo Svätom Jure na Krajinskej ceste pri cintoríne smerom do Bratislavy sa stala nehoda, blokovaný je jeden pruh, v kolóne stratíte asi 15 minút," informuje Zelená vlna. Kolóny a zdržanie sa týkajú aj východoslovenských metropol, na vjazde do Prešova zo Sabinova sa v kolóne zdržia šoféri približne 40 minút, kolóna sa vytvorila v dôsledku nehody aj na Sečovskej ceste v Košiciach. "V smere do mesta je blokovaný jeden pruh, v kolóne stratíte asi 20 minút," upozorňuje Zelená vlna.

Približne 25-minútové zdržanie hlásia aj pri vjazde zo Slovenskej Ľupče do Banskej Bystrice. Zelená vlna varuje pred zhoršenými podmienkami na cestách, hustým snežením, ale i poľadovicou, ktorá komplikuje premávku medzi Novými Zámkami a Koltou. "Je tam viacero odstavených kamiónov, jedno auto skončilo mimo cesty," dodáva dopravné spravodajstvo RTVS.