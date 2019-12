Krviprelievanie v Sýrii: Pri bojoch na severozápade zahynulo vyše 80 ľudí

Najmenej 82 ľudí prišlo o život pri ťažkých bojoch v provincii Idlib na severozápade Sýrie. S odvolaním sa na správu Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) o tom v pondelok informovala agentúra DPA.

Vládne jednotky spolu so spojeneckými milíciami cez víkend s podporou ruských a sýrskych lietadiel a delostrelectva prešli do ofenzívy zameranej na pozície povstalcov. Hlásený počet obetí na oboch stranách je najvyšší, odkedy v lete v oblasti vstúpilo do platnosti prímerie, vyplýva zo správy SOHR, ktoré monitoruje vojnu v Sýrii.

Idlib je poslednou väčšou baštou vzbúrencov proti sýrskej vláde. V provincii žijú asi tri milióny ľudí vrátane mnohých Sýrčanov, ktorých vyhnala z domovov osemročná občianska vojna, píše agentúra AFP.

Najnovšie boje tam podľa SOHR podnietil útok na vládne pozície zo strany džihádistickej skupiny, ktorá bola v minulosti spojená s al-Káidou a ktorá región kontroluje. Počas dvoch dní zrážok odtiaľ obyvatelia postihnutých dedín utekali na sever, aby unikli pred bojmi - podobne ako státisíce ďalších, ktorí odišli z násilnosťami zmietaného juhu provincie po eskalácii bojov skôr v priebehu roka.