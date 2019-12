Izraelský minister schválil výstavbu židovskej štvrte v Hebrone: Vyvolá to nepokoje?

Nový izraelský minister obrany Naftali Bennett odsúhlasil plány na výstavbu novej židovskej štvrte v predjordánskom meste Hebron. Informoval o tom v denník Jerusalem Post.

V Hebrone žije medzi približne 200.000 Palestínčanmi niekoľko stoviek židovských osadníkov bývajúcich v prísne strážených vyhradených enklávach. Výstavba nových osadníckych obydlí by zrejme vyostrila napätie v tomto najväčšom prevažne palestínskom meste v Predjordánsku.

Bennett, ktorý zaujíma proosadnícke postoje, sa stal izraelským ministrom obrany len v novembri. Rozhodnutie o odsúhlasení novej výstavby v Hebrone oznámil v nedeľu v liste určenom predstaviteľom svojho rezortu. Minister v ňom písal o rozbehnutí príslušných plánovacích procesov; odštartovanie samotnej výstavby by podľa agentúry AP mohlo potrvať aj niekoľko rokov.

Palestínčania aj izraelské ľavicové skupiny Bennettovo rozhodnutie odsúdili ako ďalšiu prekážku na ceste k možnej mierovej dohode a utvrdenie súčasného režimu izraelskej vojenskej kontroly nad Predjordánskom. Židovskí osadníci naopak pripravovanú výstavbu v Hebrone nadšene uvítali.

Nová hebronská židovská štvrť by mala vzniknúť na mieste bývalého trhoviska, na pozemku, ktorý si židovskí osadníci zakúpili ešte začiatkom 19. storočia. Na mieste by malo vzniknúť niekoľko bytových domov, v ktorých by malo byť až 70 bytov.

Predbežné odsúhlasenie novej výstavby v Hebrone prichádza po novembrovom vyhlásení americkej vlády, že Spojené štáty už nebudú pokladať židovské osady v Predjordánsku za nelegálne a budované v rozpore s medzinárodným právom.