Reparát sa Petre podaril: V Killingtone sa po výbornom výkone konečne dostala na pódium

Na štvrtý pokus sa slovenská zjazdárka Petra Vlhová dočkala prvého pódiového umiestnenia v novej sezóne Svetového pohára.

Ambiciózna Liptáčka skončila druhá v druhom slalome sezóny v americkom Killingtone, keď nad jej sily bola iba domáca Mikaela Shiffrinová. Fenomenálna Američanka v súčte oboch kôl triumfovala s obrovským náskokom 2,29 s a sériu slalomových víťazstiev na domácom snehu predĺžila na štyri. Obhajkyňa veľkého, ale aj slalomového glóbusu Shiffrinová si pripísala 62. triumf v pretekoch Svetového pohára (42. slalomový), čím sa vyrovnala legendárnej Rakúšanka Annemarie Moserovej-Pröllovej na druhom mieste histórie. Ženskou líderkou je iná Američanka Lindsey Vonnová s 82 víťazstvami. Nie je dobrým vysvedčením pre slalomovú konkurenciu, že v Killingtone sa poradie na prvých dvoch miestach Shiffrinová pred Vlhovou zopakovalo tretí rok po sebe.

Shiffrinová má aktuálne na čele Svetového pohára 340 bodov, Vlhová je už tretia zo 138 bodmi. Len o 10 bodov viac má na druhej priečke Švajčiarka Michelle Gisinová. V slalome má Američanka plný počet 200 bodov z dvoch pretekov. Druhá je Švédka Anna Swennová Larssonová so 110 bodmi, Vlhová poskočila na štvrtú pozíciu s 80 bodmi.

Slovenka sa dočkala 27. pódiového umiestnenia v pretekoch SP v kariére, k deviatim víťazstvám a ôsmim tretím miestam pridala desiatu druhú priečku. V slalome sa zverenkyňa talianskeho trénera Livia Magoniho osemnástykrát postavila na stupne víťazov. K piatim víťazstvám a piatim tretím miestam pridala po ôsmy raz druhú pozíciu. Veľmi dobrý základ prvého stupňa víťazov v tejto sezóne položila 24-ročná Slovenka už v 1. kole, keď sa vo veternom počasí prezentovala druhou najrýchlejšou jazdou. Za Shiffrinovou síce zaostala o 1,13 s, ale pred švajčiarskou súperkou Holdenerovou na treťom mieste mala náskok 61 stotín. Vlhová mala číslo 1, preto absolvovala trať bez porovnania so súperkami. V prvej polovici sa nevyhla drobným zaváhaniam, v tej druhej zrýchlila, ale v porovnaní s ľahkosťou aj agresivitou Shiffrinovej to vydalo v cieli na vyše sekundový rozdiel.

"V hornej časti bol iný sneh ako v nájazde do strminy, čo som si všimla už pri prehliadke trate. Z toho plynuli aj moje drobné zaváhania v hornej časti. Aj neskôr som však urobila chybu. Musím sa porozprávať so servismanom, lebo hrany lyží som mala zrejme príliš ostré a celkom sme neodhadli nastavenie. Musíme to prehodnotiť," uviedla Petra Vlhová po prvej jazde pre RTVS.

Druhé kolo bolo technickejšie ako prvé s viacerými "zatvorenými" bránkami a častejšími zmenami rytmu. Rovnako ako v prvom kole sa slalomárky museli vyrovnať aj s rozličným snehovým podkladom. V úvodnej časti bol sneh agresívnejší, v strmejších pasážach to už bolo ľadovejšie. Podmienky sa zhoršovali ku koncu vinou silnejúceho vetra a najhoršiu trať mala najlepšia päťka po 1. kole. Švajčiarka Holdenerová na to doplatila "špicarom" už v druhej bránke, chyby urobila aj Vlhová, ale ustála to a v cieli bola napriek osemnástemu najlepšiemu času v 2. kole ako líderka. Shiffrinová ju napokon zdolala o priepastných 2,29 s, hoci ani ona sa nevyhla zaváhaniam.

Vlhová obhajuje v slalome celkovú druhú pozíciu v hodnotení Svetového pohára z uplynulej sezóny. V úvodných pretekoch v tejto najtočivejšej disciplíne vo fínskom Levi neuspela, keď po líderskej pozícii v 1. kole v druhej jazde už po prvom medzičase urobila chybu a preteky nedokončila.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Killington (USA) - nedeľa:

Slalom žien (1.+ 2. kolo): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:50,45 min (51,98 + 58,47), 2. Petra Vlhová (SR) +2,29 s, 3. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) +2,73, 4. Christina Ackermannová (Nem.) +3,08, 5. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +3,41, 6. Katharina Liensbergerová (Rak.) +3,73

Poradie SP v hodnotení slalomu (po 2 z 9 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 200 bodov, 2. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) 110, 3. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) 90, 4. Petra Vlhová (SR) a Wendy Holdenerová (Švaj.) po 80, 6. Katharina Liensbergerová (Rak.) 76

Poradie vo Svetovom pohári (po 4 zo 41 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 340 bodov, 2. Michelle Gisinová (Švaj.) 148, 3. Petra Vlhová (SR) 138, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) 128, 5. Federica Brignoneová 125, 6. Marta Bassinová (obe Tal.) 122.